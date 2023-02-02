Христо Грозев решил не возвращаться в Австрию, опасаясь агентов России

Расследователь группы Bellingcat Христо Грозев, известный, в частности, по расследованиям отравлений Сергея Скрипаля и Алексея Навального, решил не возвращаться в Австрию, где он жил около 20 лет. Грозев опасается за свою безопасность, утверждая, что в Вене множество российских агентов. Об этом пишет австрийское издание Falter в статье под названием "Человек, за котором охотятся киллеры Путина". Материал пересказывает The Moscow Times.

Об угрозе безопасности Грозеву сообщили, как он утверждает, его источники в разведке. После этого он решил не возвращаться в Вену из США. "Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, осведомителей и подручных, чем полицейских", — цитирует The Moscow Times слова Грозева.

Группа Bellingcat, расследовавшая, помимо отравлений оппонентов российских властей, также катастрофу малайзийского "Боинга" над Донбассом (часть собранных материалов была использована стороной обвинения на процессе в Нидерландах, который установил, что лайнер был сбит из российского "Бука"), включена российскими властями в реестр нежелательных организаций. Сам Грозев в декабре прошлого годы был объявлен Россией в розыск - этот факт Грозев тоже называет угрозой своей безопасности, отмечая, что даже не может защищать себя, поскольку не знает, в чём именно его обвиняют.

В июле ФСБ заявляла о том, что Грозев якобы участвовал в попытке украинских спецслужб переманить в Украину российских военных лётчиков вместе с самолётами. Грозев это отрицал, утверждая, что готовил фильм об "игре" спецслужб. Неизвестно, связано ли его объявление в розыск именно с этим делом.

Австрия является членом ЕС, но не входит в НАТО, традиционно придерживаясь нейтралитета. Она поддерживает Украину, однако не поставляет этой стране оружие. Многочисленные СМИ писали о Вене как о городе, где активно работают разведки различных стран, в том числе и России.

В четверг стало известно, что власти Австрии объявили четырёх российских дипломатов персона нон грата.

сообщении МИД Австрии говорится, что высылаемые дипломаты "совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом". Они должны покинуть страну не позднее 8 февраля. По информации газеты Kurier, российских дипломатов подозревают в шпионаже.

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