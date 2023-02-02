В поисках оружия для Украины НАТО обратилось к странам Востока

Южная Корея и Япония уже передали Киеву нелетальное снаряжение, но прямые поставки оружия сдерживаются правовыми и политическими ограничениями.

До прошлого года многие страны Западной Европы придерживались давней политики, запрещающей отправку оружия в зоны военных действий. Все изменило российское вторжение в Украину.

Наиболее заметным стало изменение курса Германии, Швеции и Норвегии.

Теперь некоторые страны обращаются за помощью к Северо-Восточной Азии.

В ходе поездки на этой неделе, которая включала остановки в Сеуле и Токио, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал оказать Украине дополнительную военную помощь, указав на пример европейских стран.

"После жестокого вторжения в Украину эти страны изменили свою политику, – сказал Столтенберг, выступая в Сеуле. – Если вы не хотите, чтобы автократия и тирания победили, то ей нужно оружие. Такова реальность".

Южная Корея и Япония уже передали Украине нелетальное военное снаряжение, включая пуленепробиваемые жилеты и каски. Но ни одна из этих стран не отправляла оружие непосредственно в Украину, отчасти из-за тех же правовых ограничений, которые сдерживают многие европейские страны.

Ни Южная Корея, ни Япония никак не выказывали намерений изменить свою политику в отношении Украины. Однако комментарии Столтенберга говорят о том, что Запад, возможно, будет все больше настаивать на том, чтобы они оказали военную помощь, особенно в условиях продолжающейся войны.

До сих пор Южная Корея лишь косвенно поддерживала военные усилия Украины. Вместо передачи оружия Киеву Сеул одобрил продажу оружия южнокорейского производства странам, снабжающим украинских военных.

Польша, крупный поставщик оружия Украине, в прошлом году согласилась закупить южнокорейское оружие на сумму 5,8 миллиарда долларов, включая танки, гаубицы и боеприпасы. Южнокорейские компании заключили более скромные сделки с Эстонией и Норвегией и ведут аналогичные переговоры с США и Канадой.

"Все это используется для замены старого оружия, которое эти страны отправляют в Украину. Есть достоверные сообщения, что часть этого оружия будет направлена в Украину или уже идет туда", – заявил специалист по Корее в Королевском колледже в Лондоне Рамон Пачеко Пардо.

Южнокорейские власти не объявляли о политике, позволяющей поставлять оружие напрямую, хотя их высказывания по этому вопросу смягчились.

На встрече со Столтенбергом президент Южной Кореи Юн Сук Ёль упомянул о «возможной участии в помощи украинскому народу в сотрудничестве с международным сообществом», но не стал вдаваться в детали, говорится в заявлении, опубликованном офисом президента Южной Кореи.

Некоторые иностранные СМИ увидели в этих комментариях признак готовности Сеула изменить свою позицию.

Однако базирующийся в Сеуле дипломат одной из стран НАТО заявил "Голосу Америки", что он не ожидает серьезных изменений в позиции Южной Кореи в ближайшее время, учитывая тесные экономические связи Сеула с Россией и влияние Москвы на Северную Корею.

"Надеюсь, я ошибаюсь", – сказал дипломат.

Шансов на то, что Япония отправит оружие Украине, возможно, еще меньше.

Хотя Япония постепенно снимает свои пацифистские ограничения, ее правовые нормы в отношении экспорта оружия, судя по всему, даже менее гибкие, чем в Южной Корее.

Несмотря на эти барьеры, Япония стала одним из самых верных сторонников Украины. Она быстро присоединилась к западным санкциям против России, направила Украине и ее соседям более миллиарда долларов в виде финансовой и гуманитарной помощи и даже поставила Украине нелетальное военное оборудование, что еще совсем недавно было немыслимо.

"Теперь сложилась ситуация, когда украинские солдаты на линии фронта носят японские каски Type 88 и используют японские беспилотники, сражаясь и убивая солдат из соседней с Японии страны", – заявил Джеффри Дж. Холл, преподающий в Университете международных исследований Канда в Японии.

"Но передача украинцам инструментов для прямого убийства русских, таких как боеприпасы, будет гораздо более спорным вопросом", – добавил он.

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