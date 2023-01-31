Как "Леопарды", "Абрамсы" и "Челленджеры" могут изменить ход войны в Украине

Теперь, когда западная коалиция подтвердила, что будет передавать Украине современные тяжелые танки, военные эксперты рассуждают о том, как именно это может повлиять на ход войны и будет ли этого достаточно для перелома и изгнания российских войск с территории Украины. О преимуществах "Леопардов" и "Абрамсов" перед российской техникой, а также о перспективах весеннего наступления — в материале корреспондента "Би-би-си" по вопросам обороны Джонатана Била (оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь).

Можно ли считать прошедшую неделю поворотной для Украины в этой войне? Без сомнения, принятое наконец решение западной коалиции предоставить Киеву тяжелые современные танки, многое изменит.

Германия намерена отправить танки Leopard-2, а США — свои M1 Abrams.

Великобритания и Польша тоже взяли на себя конкретные обязательства, и ожидается, что другие страны последуют их примеру.

По мнению некоторых комментаторов, эти шаги, возможно, приведут к перелому на поле боя. Но достаточно ли их для победы в войне?

Бен Берри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (ISS), а в прошлом бригадный генерал британской армии, в интервью "Би-би-си" говорит, что западные танки многое изменят в оперативной ситуации, но вряд ли сыграют решающую роль.

В современной войне танки — ключевое оружие в наступательных операциях. С их помощью прорываются линии обороны врага и отвоевываются территории. При эффективном использовании они обеспечивают огневую мощь, защиту и внезапность, обескураживая противника.

Большими концентрированными группами они сметают оборону врага. Но для того, чтобы сначала ослабить эту оборону, им нужна поддержка артиллерии. А чтобы удержать занятые территории — помощь пехоты.

История показывает, что одними танками сражения не выиграть.

Британцы впервые использовали сотни танков в битве при Камбре в ноябре 1917 года, чтобы выйти из тупиковой ситуации траншейной войны. Первоначально они добились значительных успехов, но вскоре многие танки вышли из строя, и германское контрнаступление перечеркнуло все успехи британцев.

Танки также можно использовать при обороне. Именно так поступали британская и французская армия в 1940 году, сдерживая нацистский натиск в Аррасе, что позволило впоследствии эвакуировать британские войска из Дюнкерка.

Но Украина ясно дала понять, что ей нужно оружие не только для сдерживания любого потенциального наступления России грядущей весной, но и для того, чтобы отвоевать свою территорию, перейдя в атаку.

Как Украина может использовать танки в наступлении



Украине нет никакого смысла рассредоточивать полученные танки по линии фронта протяженностью более 1000 км. Для прорыва российской обороны ей потребуется сконцентрировать свои силы — возможно, на участке от 5 до 20 км.

Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший полковник Королевского танкового полка британской армии, говорит, что количество единиц техники действительно важно для прорыва.

Бронетанковая бригада для крупной наступательной операции обычно состоит из не менее 70 танков. Поэтому более сотни западных боевых танков могут иметь большое значение, говорит он.

Если бы у Украины их было больше, она могла бы попытаться вести наступательные операции одновременно в разных местах, как это было в прошлом году на севере и юге страны.

Для общевойскового маневра, говоря военным языком, необходима также дополнительная поддержка, поэтому Великобритания направляет Украине не только 14 танков Challenger-2, но и 30 артиллерийских самоходок и бронемашин для перевозки и защиты войск.

Этот новый пакет военной поддержки также включает машины для разминирования и наведения мостов. Другими словами — основные элементы, необходимые для любой наступательной операции.

США также поставляют Украине более 100 бронетранспортеров Bradley и Stryker, а Германия кроме танков — 40 боевых машин пехоты Marder.

Танки — это своего рода острие копья, они предназначены для быстрого передвижения по открытой местности. "Челленджеры", "Леопарды" и "Абрамсы" с их скоростью, превышающей 40 км в час, быстрее большинства танков российского производства.

Для быстрого захвата территорий с элементом внезапности они, вероятно, будут избегать городских районов, где техника более уязвима для атак. Неудачная попытка России окружить Киев в начале войны уже продемонстрировала, что длинные колонны бронетехники на дороге — легкая цель.

Бен Барри из ISS говорит, что атакующая сторона, конечно, всегда ищет слабые места противника, но напоминает, что Россия провела последние несколько месяцев, укрепляя оборонительные позиции окопами и противотанковыми ловушками.

Кроме того, западные танки примерно на 20 тонн тяжелее российских моделей. Дополнительная броня дает лучшую защиту, но это также означает, что они могут быть слишком тяжелыми, чтобы преодолевать наскоро возведенные или отремонтированные мосты.

Многие из этих мостов были взорваны обеими сторонами с целью замедления продвижения противника.

Внезапные ночные атаки



Хэмиш де Бреттон-Гордон, командовавший танковым батальоном "Челленджеров", говорит, что одним из главных преимуществ танков западного производства является их способность вести бой ночью. Приборы ночного видения и тепловизорные камеры входят в стандартную комплектацию.

У России только более совершенные модели, такие как Т-90, приспособлены для ночного боя.

Ведение боевых действий под покровом темноты добавляет атакам элемент неожиданности и шока для противника.

Самой большой проблемой для Украины будет логистика — обеспечение беспрерывных поставок топлива, боеприпасов и запчастей.

Теперь ей надо поддерживать не только свой старый арсенал советских времен, но и осваивать постоянно усложняющиеся вооружения из западных поставок.

Британские танки Challenger 2, например, не используют те же стандартные для НАТО калибры боеприпасов, что Leopards и Abrams.

"Челленджеры" вообще больше не производятся, и для их ремонта британской армии приходится снимать запчасти с более старых моделей.

Украинские инженеры могут быть знакомы с ремонтом дизельных двигателей, таких как в "Леопардах" и "Челленджерах", говорит Бен Барри, но американский "Абрамс" работает на более сложном газотурбинном двигателе и потребляет примерно в два раза больше топлива, чем немецкий "Леопард".

Если Запад выполнит свои обещания, вооруженные силы Украины будут усилены сотней с лишним танков. Но это все равно далеко не то, о чем просил украинский главнокомандующий.

В октябре прошлого года генерал Валерий Залужный заявил, что Украине необходимо дополнительно 300 танков, 700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц для запланированного им в 2023 году наступления.

Возможно, ему придется довольствоваться половиной.

Обучение обращению с оружием тоже потребует времени — недель, если не месяцев. И до сих пор не ясно, когда вся эта техника прибудет.

США предупредили, что ждать их "Абрамсы" в количестве 31 единицы, возможно, придется месяцы и месяцы — вплоть до года.

Украина также ждет ответа Запада на ее неоднократный запрос о предоставлении ВСУ современных боевых самолетов. Армии, атакующей на земле, потребуется поддержка с воздуха.

Западные лидеры надеялись, что Украина сможет начать наступление уже этой весной. Они считают, что сейчас открывается так называемое окно возможностей, — пока Россия изо всех сил пытается мобилизовать пополнение, восстановить свои изрядно потрепанные силы, а также пополнить истощающиеся запасы боеприпасов.

В прошлом Украине удавалось доказывать всем сомневающимся в ее силах, что они ошибаются. Но ей по-прежнему нужна дополнительная поддержка Запада, если она хочет изгнать российские войска со своей земли.

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