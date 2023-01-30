Песков назвал ложью слова Бориса Джонсона об угрозах Путина

Дмитрий Песков назвал ложью слова британского экс-премьера Бориса Джонсона о том, что Путин якобы угрожал ему ракетами перед началом войны в Украине.

По словам Пескова, российский президент в разговоре с Джонсоном отмечал, что вступление Украины в НАТО и размещение ракет у границ России "будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты".

Джонсон в фильме Би-би-си "Путин против Запада" заявил, что общался с Путиным перед началом войны в Украине.

"В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе", - процитировал Джонсон слова Путина.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!