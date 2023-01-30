Владимир Зеленский: Украина нуждается в немедленной поставке новых вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что его страна нуждается в ускоренных поставках оружия и новых видов вооружений.

В своем телеобращении президент признал, что ситуация в восточной части Донецкой области является "очень тяжелой" и подчеркнул, что страна нуждается в ускоренных поставках оружия и новых видов вооружений, чтобы противостоять российским атакам.

"Ситуация очень тяжелая. Бахмут, Угледар и другие районы Донецкой области – там постоянные российские атаки, – сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. – Россия хочет, чтобы война затянулась и истощила наши силы. Поэтому мы должны сделать время нашим оружием. Мы должны ускорить события, ускорить поставки и открыть новые возможности вооружения для Украины".

Зеленский также заявил, что в случае, если России разрешат участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, это станет равносильно демонстрации того, что "террор в какой-то степени приемлем".

"Попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на Олимпийские игры — это попытки сказать всему миру, что террор в какой-то степени приемлем", — заявил Зеленский в телеобращении.

Он сказал, что России нельзя разрешить "использовать [Олимпиаду] или любое другое спортивное мероприятие в качестве пропаганды своей агрессии или государственного шовинизма".

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