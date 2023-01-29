Два нападения в Иерусалиме за сутки: задержан 13-летний стрелок и более 40 возможных сообщников

В субботу утром тринадцатилетний палестинец открыл огонь в районе Сильван в восточной части Иерусалима, тяжело ранив двух человек. Это произошло спустя менее суток после нападения другого палестинца на синагогу в иерусалимском квартале Неве Яаков, жертвами которого стали семь человек и еще не менее десяти были ранены.

Сообщается, что в результате субботнего нападения пострадали 47-летний мужчина и его 23-летний сын. По словам медиков, у них огнестрельные ранения верхней части тела. Они были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В полиции заявили, что открывший огонь палестинский подросток был нейтрализован. Позже там уточнили, что он был ранен полицейскими и тоже госпитализирован.

Описывая произошедшее в районе Сильван, в полиции заявили, что подросток открыл огонь из засады на группу из пяти человек, направлявшихся в синагогу.

"Это серьезное повышение уровня террористической угрозы", - заявил представитель полиции Дин Элсдунн.

Ранее в субботу израильская полиция объявила об аресте 42 человек в ходе расследования пятничного нападения на синагогу в Восточном Иерусалиме.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что Израиль должен ответить на эти атаки. В субботу прошло экстренное заседание нового кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в который входят националистические партии, ранее призывавшие к более жестким действиям против палестинцев.

Эксперты опасаются, что эти нападения могут привести к новому витку эскалации палестино-израильского конфликта, особенно в свете недавней череды столкновений палестинских боевиков и израильских сил безопасности.



Нападение на синагогу

Вечером в пятницу 21-летний палестинец, вооруженный пистолетом, открыл огонь по людям у синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков.

В результате нападения погибли по меньшей мере семь человек, еще 10 были ранены, часть из них тяжело.

По данным полиции, нападавший - 21-летний палестинец, проживавший в лагере беженцев в восточном Иерусалиме. В заявлении говорится, что он открыл огонь около 20:15 по местному времени (21:15 по Москве), вскоре после начала шаббата.

Нападавший попытался скрыться, но был застрелен подоспевшим полицейским патрулем. На кадрах с места происшествия видны тела погибших, лежащие на улице поблизости от синагоги.

"Речь идет о тяжелом инциденте, начальник полиции выехал на место происшествия", - заявил представитель иерусалимской полиции. Вскоре на месте событий побывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Синагога, где произошло нападение, располагается в квартале Неве Яаков, который израильтяне считают частью Иерусалима, в то время как с точки зрения палестинцев, этот район находится на оккупированной территории, незаконно занятой Израилем по результатам шестидневной арабо-израильской войны в 1967 году.

Ответ на рейды

Представитель группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, заявил агентству Рейтер, что действия стрелка "были ответом на преступления оккупационного режима в Дженине". Речь идет о рейде, проведенном израильскими военными 26 января. Ответственность за атаку ХАМАС не взял.

В ходе рейда израильских военных с целью задержания палестинских боевиков в Дженине на Западном берегу Иордана, были убиты несколько человек, в том числе мирные жители. По сообщениям палестинских источников, погибли девять человек, в том числе пожилая женщина.

В Раммале на Западном берегу Иордана, а также в секторе Газа, палестинцы, узнав о нападении, устроили уличные торжества, стреляя в небо из автоматов, гудя автомобильными клаксонами и раздавая сладости.

У больницы, куда отвезли некоторых из пострадавших, тоже собралась толпа - люди скандировали "смерть террористам".

Итамар Бен-Гвир, министр госбезопасности Израиля и лидер правой партии "Оцма Йегудит", приехал на место нападения. "Правительство должно ответить. Если будет на то воля Господня, то так и будет", - сказал он.

Армия обороны Израиля сообщила что в ночь на 27 января, по территории страны из сектора Газа была выпущена серия ракет, и наблюдатели опасаются, что происходящее может оказаться прелюдией к новому витку палестино-израильского конфликта.

27 января во всем мире отмечался Международный день памяти жертв Холокоста.

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