В США полицейских обвиняют в убийстве афроамериканца, умершего после задержания

Пятерым полицейским в американском штате Теннесси предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве задержанного, который, как сообщается, скончался в результате избиения. Власти штата готовятся к возможным акциям протеста и беспорядкам, как это было после гибели Джорджа Флойда, также умершего после задержания в мае 2020 года.

7 января полицейский патруль в городе Мемфис попытался остановить 29-летнего Тайри Николса за опасное вождение. Тот отказался подчиниться требованию полиции, что привело к погоне и последующему задержанию.

Далее, как утверждается в заявлении адвокатов семьи Николс, задержанный "был избит до неузнаваемости". В критическом состоянии он был доставлен в больницу, где скончался 10 января.

По итогам внутреннего расследования все пятеро полицейских были вскоре уволены, а накануне им были предъявлены обвинения в убийстве второй степени, нападении и похищении при отягчающих обстоятельствах, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении властью.

Отличие этого дела от подобных ему случаев гибели чернокожих при задержании полицией заключается в том, что все пятеро полицейских, как и сам Николс, - афроамериканцы. Хотя в списке выдвинутых против них обвинений отсутствует расовая составляющая, адвокаты семьи Николса настаивают, что проблема заключается в культуре поведения полицейских Мемфиса, которая, по их мнению, пронизана расизмом по отношению к афроамериканцам.

"Мы должны говорить об этом, пока это не прекратится", - заявил на пресс-конференции в пятницу нанятый семьей Николса знаменитый американский адвокат Бен Крамп, специализирующийся на защите чернокожих, ставших жертвами насилия со стороны полиции.

"Мы не видим таких вещей с нашими белыми братьями и сестрами. Мы не видим роликов, на которых полицейские делали бы с ними все, что пожелают", - добавил Крамп.

Другой адвокат семьи Николсов, Антонио Романуччи, раскритиковал особое подразделение полиции Мемфиса по борьбе с организованной преступностью, известное как "Скорпион". Обвиняемые в убийстве Николса пятеро полицейских были именно из этого подразделения.

Подразделение "Скорпион", состоящее примерно из 50 человек, создали в 2021 году, поставив перед ним задачу снизить уровень преступности в наиболее криминогенных районах Мемфиса. По словам Романуччи, задержавшие Николса полицейские находились в машине без полицейской раскраски.

Видео обнародовано

В пятницу вечером, по решению властей штата, были обнародованы четыре видеозаписи с нагрудных камер полицейских, осуществлявших задержание.

На первом видео показано, как полицейские вытаскивают Николса из машины и кричат ему, чтобы он лег на землю.

"Я ничего не совершил!" - говорит Николс. Затем полицейские кладут его на землю и требуют, чтобы он лежал смирно. Через несколько секунд один из полицейских применяет электрошокер, после чего Николс вскакивает и убегает.

На втором видео, снятом, по-видимому, с уличной камеры видеонаблюдения, двое полицейских держат Николса, а другие по очереди бьют его ногами и кулаками, а также чем-то вроде дубинки. Затем они волочат его по земле и прислоняют к полицейской машине.

На третьем и четвертом видео показаны кадры избиения с нагрудной видеокамеры одного из полицейских. Николса держат, обрызгивают перцовым баллончиком и бьют, а он зовет мать.

Мать Николса рассказала, что в момент происшествия ее сын находился всего в 70 метрах от дома.

"Это было преступно"

Директор Бюро расследований Теннесси Дэвид Рауш ранее сообщил в ходе пресс-конференции, что уже видел эти кадры, и они ужасают.

"То, что здесь произошло, не имеет никакого отношения к настоящей работе полиции. Это было неправильно. Это было преступно", - заявил он.

Мать Тайри Николса Роувон Уэллс, выступая на поминальной службе по сыну, призвала жителей штата к спокойствию после того, как они посмотрят видео.

Сама она, по ее словам, его не видела, но знает, что попавшие на камеру сцены - чудовищны.

"Я не хочу, чтобы мы сжигали наши города, взрывали улицы. Потому что это не то, за что ратовал мой сын", - сказала она.

Президент США Джо Байден прокомментировал события в Мемфисе, сказав, что смерть Николса - болезненное напоминание о том, сколько еще должно быть сделано, чтобы американская система уголовного правосудия стала более справедливой, единой для всех и уважающей человеческое достоинство.

Байден поддержал призыв семьи Николса выйти на акцию протеста, но подчеркнул, что этот протест должен быть мирым. "Ярость понятна, но насилие совершенно неприемлемо", - сказал президент США.

Он призвал сограждан не давать волю еще большему насилию. "Пока американцы скорбят, министерство юстиции проводит расследование, а государственные органы продолжают свою работу, я присоединяюсь к семье Тайра в их призыве протестовать мирно", - говорится в заявлении президента.

Тем временем владельцы заведений в Мемфисе готовятся к возможным беспорядкам и заколачивают окна и витрины фанерными щитами.

Мемфис - второй по величине город в Теннесси. 65% его населения - афроамериканцы.

Отягчающие обстоятельства

Окружной прокурор штата Теннесии Стив Малрой заявил в комментарии телекомпании Си-эн-эн, что полицейским помимо обвинений в убийстве второй степени также предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и похищении человека.

"После того как будет обнародовано видео, думаю, ни у кого не останется вопросов по поводу этих обвинений", - сказал прокурор.

Все пятеро в настоящий момент содержатся под стражей, но, по словам адвокатов, двое могут выйти до суда под залог.

Адвокаты семьи заявляют, что будут добиваться максимального наказания для виновников смерти Николса, проявивших невероятную и неоправданную жестокость.

В своем заявлении они подчеркивают, что обстоятельства задержания Тайри Николса классифицируются как ситуация с низкой степенью угрозы для полицейских.

При этом пока неясно, почему Тайри не подчинился требованию полиции остановиться, спровоцировал погоню и оказал сопротивление при аресте.

Гражданские активисты призывают власти к немедленным реформам полицейской системы.

"Мы можем перечислить имена всех жертв полицейского произвола, но не можем назвать ни одного закона, который был принят, чтобы это предотвратить", - заявил Деррик Джонсон, президент Национальной ассоциации содействия развитию цветного населения (NAACP).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!