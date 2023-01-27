ПАСЕ требует создать трибунал для России и Беларуси в связи с войной в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг единогласно потребовала создания специального международного трибунала для судебного преследования российских и белорусских лидеров, признанных виновными в развязывании войны против Украины.

100 голосами «за» и одним "воздержавшимся" представители 46 государств-членов Совета Европы приняли резолюцию, направленную против гражданских и военных лидеров, которые "планировали, готовили, начали или осуществили" агрессию против Украины, не называя их имен.

"Без их решения развязать эту агрессивную войну против Украины не было бы вытекающих из этого злоупотреблений, разрушений, смертей и ущерба", - говорится в заявлении Парламентской ассамблеи Совета Европы, принятом на сегодняшнем заседании в Страсбурге.

ПАСЕ призвала государства-члены Совета создать специальный трибунал при поддержке как можно большего числа стран и международных организаций, включая Генеральную Ассамблею ООН. Организация ожидает от саммита глав государств и правительств Совета Европы в мае в Рейкьявике "политической поддержки" этого проекта.

Совет Европы объединяет больше стран, чем Европейский Союз, включая бывшие советские республики, такие как Молдова, Армения и Азербайджан.

Европейский парламент, который представляет 27 государств-членов ЕС, принял аналогичный текст на прошлой неделе 472 голосами (19 "против", 33 воздержавшихся).

Международный уголовный суд со штаб-квартирой в Гааге обладает юрисдикцией только в отношении военных преступлений и преступлений против человечности, но не в отношении "преступления агрессии", поскольку Москва, Минск и Киев не подписывали договор об учреждении суда.

В резолюции также указывается, что некоторые действия, совершенные Россией на территории Украины в отношении мирного населения, в том числе убийства и насильственное вывоз детей с целью их русификации, "могут подпадать" под определение «геноцид» в значении международной конвенции 1948 года.

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