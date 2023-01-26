Минфин США включил ЧВК "Вагнер" в список международных преступных групп

Министерство финансов США официально включило российскую ЧВК "Вагнер" в список международных преступных групп и распорядилось заморозить все ее американские активы.

Правительство США также перечислило несколько человек и структур, к которым применяются санкции за связь с ЧВК "Вагнер".

Американские власти обвиняют эту структуру не только в участии в российском вторжении в Украину, но и в причастности к преступлениям в других странах мира.

"Сотрудники "Вагнера" причастны к продолжающимся преступным действиях, в том числе массовым казням, изнасилованиям, похищениям детей и физическим издевательствам в Центральноафриканской республике (ЦАР) и Мали", - сказано в сообщении минфина США

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