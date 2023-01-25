"Форма воровства": Потанин осудил планы конфискации имущества уехавших россиян

Один из богатейших российских предпринимателей Владимир Потанин, находящийся под американскими и британскими санкциями, выступил против конфискации имущества уехавших россиян, а также национализации зарубежных компаний, ушедших из России после начала войны в Украине.

В интервью РБК Потанин сказал, что конфискация активов является "скрытой или явной формой воровства", которое "разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит". Он считает, что в России "не надо этого повторять" за Западом.

По мнению главы "Норникеля", российская экономика страдает от излишнего государственного участия, и новая национализация ей только навредит. Вместо этого, по словам Владимира Потанина, надо "развивать инвестиционный климат и замещать одни инвестиции другими — отечественными и из дружественных стран".

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При этом, как отмечает "Коммерсантъ", по оценкам Forbes, Потанин возглавляет рейтинг новых собственников активов зарубежных компаний в России. Это произошло благодаря приобретению Росбанка у французской финансовой группы Societe Generale.

Потанин также осудил планы конфискации имущества уехавших из страны россиян и посоветовал "уважительно отнестись к таким убеждениям, которые, может быть, несколько не нравятся более патриотично настроенным людям". "Люди уехали, у них, наверное, на это были какие-то причины. Их что-то смутило в том, что происходит", - сказал миллиардер в интервью РБК, - зачем же их отталкивать и гнать? Они наймутся в другие компании", — говорит Потанин про отъезд программистов и напоминает, что в России собственное программное обеспечение составляет около 20%. Для того чтобы ликвидировать этот разрыв, стране нужны "уехавшие", подчеркнул Потанин.

Предложения о конфискации имущества россиян, уехавших из страны после начала войны против Украины, Потанин назвал "демагогией". "Людей, которые вредят и наносят ущерб стране здесь или там, надо судить, доказывать их вину и соответствующим образом по закону наказывать. А тех, кто по-другому думает, надо оценивать по вкладу в общее дело", - сказал Потанин в интервью РБК.

В середине января глава Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества уехавших из страны граждан России, осуждённым по статьям Уголовного кодекса, связанных с критикой войны в Украине. С предложением Володина согласился влиятельный член Совета Федерации Андрей Клишас, часто выступающий соавтором поддержанных Кремлём законодательных инициатив.

Ранее тот же Володин предлагал, в частности, применять к удалённо работающим в российских компаниях сотрудникам повышенную ставку налогообложения. Эта идея не была поддержана Минцифры. Володин также предлагал конфисковать автомобили, которые были оставлены на границе России бегущими россиянами и отдать их семьям тех, кто участвует в военном вторжении в Украину.

В Госдуме и Совете Федерации звучали также предложения лишать выступающих против войны россиян гражданства, а заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что уехавших за границу противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать "врагами общества". Таких людей нельзя пускать обратно в страну "до конца их дней", а также нужно лишить источников дохода в России, заявлял он. Медведев даже намекнул на то, что с его точки зрения "предателей", следовало бы убивать.

По оценкам, после начала войны, и в особенности после начала мобилизации, из России уехали несколько сот тысяч человек.

После вторжения России в Украину США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции и заморозили активы России и российских олигархов. Еврокомиссия разрабатывает схему конфискации этих активов. Кремль называет эту идею "международным бандитизмом" и "попыткой легализации совершённого ранее воровства".

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