Близкий союзник президента России Владимира Путина, Лукашенко рассказал о предполагаемом предложении на совещании с правительственными чиновниками и представителями правоохранительных органов.
Не приведя каких-либо свидетельств, в своем выступлении он также обвинил Украину в том, что она разрешает Западу использовать свою территорию для подготовки и вооружения боевиков, которые могут дестабилизировать обстановку в Беларуси.
"Просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить", – заявил Лукашенко, согласно БЕЛТА.
Из его выступления неясно, кто выступал с таким предложением, Украина или Запад.
Реакции на слова Лукашенко со стороны Киева не поступало.
Представители Украины выражали озабоченность в связи с тем, что Москва может использовать Беларусь в качестве плацдарма для новой атаки на Украину с севера.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!