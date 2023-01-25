В Беларуси рассказали о программе возвращения политэмигрантов

Белорусам, которые хотят вернуться в страну, но опасаются преследования, предложат алгоритм действий. Об этом рассказал генпрокурор Беларуси Андрей Швед.

По его словам, вскоре в СМИ будут опубликованы адреса, по которым гражданин сможет направить своё заявление о возвращении. В нём нужно рассказать, почему он уехал за границу и в чём его могут обвинить по приезде в Беларусь, а также пообещать быть законопослушным гражданином. К заявке необходимо приложить паспорт. Рассматривать заявления будет специальная комиссия.

"Здесь важно, что человек сможет понять, есть ли к нему претензии со стороны государства или нет претензий", – пояснил Швед.

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Также генпрокурор перечислил три категории эмигрантов, которые могут подать заявления о возвращении: те, кто искренне заблуждается о наличии к ним претензий, те, кто совершил "незначительные поступки", и те, кто совершил "менее тяжкие преступления" и публично раскаялся. Комментируя третью категорию, Швед сказал, что такие люди понесут ответственность по закону, "но эта ответственность точно не будет связана с лишением либо ограничением свободы".

При этом генпрокурор отметил, что в отношении "организаторов и активистов – тех, кто бил, ломал, крушил, подталкивал, финансировал и так далее", практика работы правоохранительных органов не изменится.

О подобной программе по возвращению эмигрантов уже говорили год назад. Тогда уехавшие получали личные сообщения с обещанием возможности вернуться домой при "выполнении ряда условий". Среди них – публичный рассказ личной истории побега и возвращения.

В феврале 2022 года бывшая администратор протестных чатов Татьяна Курилина рассказала на гостелевидении о добровольном возвращении в Беларусь в надежде "искупить свою вину". Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы по 12 уголовным статьям.

В BYPOL – белорусской организации, созданной бывшими сотрудниками силовых структур против Лукашенко, – рассказали, что Курилину выманили белорусские спецслужбы.

После массовых протестов 2020 года в Беларуси, вызванных результатами президентских выборов, Лукашенко начал репрессии против несогласных. Из страны уехали не менее 13 тысяч человек.

По состоянию на 16 января 2023 года в белорусских тюрьмах находится как минимум 1440 политических заключённых. Среди них – политики, журналисты, правозащитники и гражданские активисты.

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