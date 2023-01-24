Власти Финляндии допускают, что страна может отказаться от идеи совместного с Швецией вступления в НАТО

Финляндия, ранее планировавшая вступить в НАТО одновременно со Швецией, может пересмотреть свою позицию по этому вопросу, заявил изданию Yle министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. По его мнению, прошедшие в Швеции демонстрации тормозят присоединение обеих стран к альянсу.

"Процесс задерживается, судя по всему, до выборов в Турции, то есть, до середины мая. Как будут после этого развиваться события, сказать сложно. Вчера я разговаривал с министром иностранных дел Турции, и сложилось впечатление, что религиозные протесты вызвали у турецкой стороны шок и гнев. Это повлияет на решение Турции", — сказал Хаависто.

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Глава финского МИД по-прежнему считает, что для Финляндии и Швеции будет оптимальным одновременно вступить в НАТО. При этом Хаависто допустил, что, возможно, правительству придется рассмотреть и другие варианты. "Необходимо отслеживать ситуацию. Вероятно, что этот конфликт может в долгосрочной перспективе помешать Швеции присоединиться к НАТО. Сейчас еще слишком рано занимать какую-либо позицию по этому вопросу", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в НАТО весной прошлого года вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. На сегодняшний день присоединение двух северных стран к альянсу не одобрили только Венгрия и Турция — Анкара еще в начале переговоров заявила, что сделает это только при выполнении ряда условий, в том числе экстрадиции в Турцию представителей Рабочей партии Курдистана, получивших политическое убежище в Скандинавии.

В субботу, 21 января, лидер датской ультраправой маргинальной партии "Жесткий курс" публично сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Хотя правительство Швеции осудило этот поступок, в ответ Анкара отменила запланированные переговоры между министрами обороны двух стран. По мнению турецких властей, одного осуждения подобных акций недостаточно.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после проведения подобных акций в Швеции властям северной страны не стоит ждать поддержки со стороны Анкары по вопросу вступления в НАТО. Для присоединения к Североатлантическому альянсу необходимо получить единогласное одобрение всех действующих участников блока.

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