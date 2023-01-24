В США арестован бывший сотрудник ФБР, обвиненный в связях с Олегом Дерипаской

Американские власти арестовали бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала по обвинению в незаконном сотрудничестве с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, против которого Вашингтон ввел санкции.

По данным минюста США, Макгонигал и еще один американский гражданин, бывший советский и российский дипломат Сергей Шестаков, по заказу Дерипаски собирали информацию о неназванном крупном бизнесмене из России.

Обвинительное заключение по делу 54-летнего Макгонигала и 69-летнего Шестакова опубликовано на официальном сайте министерства юстиции США. Оба подозреваемых были арестованы в субботу вечером и в понедельник предстали перед судом.

В заключении сказано, что Макгонигал был сотрудником ФБР с 1996 по 2018 год, при этом последние два года своей карьеры он возглавлял контрразведывательное управление спецслужбы в Нью-Йорке. В этом качестве он принимал участие в расследованиях, касающихся российских олигархов, в числе которых был и Дерипаска.

Сергей Шестаков, как пишет американский минюст, служил в МИД СССР и России с 1979 по 1993 год, а позже получил американское гражданство и работал переводчиком в госучреждениях и судах США.

Работа против "Олигарха-2"

Прокуроры считают, что Макгонигал и Шестаков пытались содействовать снятию санкций с Дерипаски, а в 2021 году согласились помочь ему в частном расследовании против другого крупного российского бизнесмена, который в судебных документах фигурирует только как "Олигарх-2".

Утверждается, что Дерипаска попросил их в числе прочего "сосредоточиться на интересе "Олигарха-2" к крупной российской корпорации […], за контроль над которой он с ним сражался.

По данным американских прокуроров, в числе прочего в задачи Макгонигала и Шестакова входило выяснение того, какие активы "Олигарх-2" мог прятать за пределами России и нет ли у этого человека паспортов других стран.

Американские власти не уточняют, кто именно является "Олигархом-2" и о контроле над какой именно компанией идет речь.

Публично известно, что в течение многих лет принадлежавшая Дерипаске компания "Русал" спорила за контроль над "Норникелем" с Владимиром Потаниным. Этот спор был формально урегулирован около 10 лет назад, но в конце прошлого года российская пресса писала, что "Русал" подал против Потанина новый иск в Высокий суд Лондона.

Кроме того, в августе 2021 года российский Forbes сообщал, что компания АФК "Система" Владимира Евтушенкова и основанная Дерипаской En+ "ведут переговоры о разделе долей в компании Natura Siberica" (она занимается производством косметики).

Впрочем, после этого представитель Дерипаски заявил РБК, что бизнесмен "не имеет никакого отношения к кризису в Natura Siberica, спровоцированному конфликтом акционеров компании".

Минюст США нигде не указывает на то, что "Олигарх 2" — один из двух вышеперечисленных российских бизнесменов.

"Богатый русский"

За свои услуги, как сказано в заключении, Макгонигал получал различные суммы: сначала 25 тыс. долларов, затем 51 тыс., а после этого еще три платежа в размере около 41,8 тыс. долларов с августа до ноября 2021 года.

При этом бывший сотрудник ФБР для оплаты использовал оффшорную компанию и пытался скрыть свою связь с Дерипаской, описывая его как "богатый русский парень", "большой человек" и "понятно кто".

Макгонигалу и Шестакову предъявлены обвинения в попытке нарушить американские санкции и в отмывании денег. По данным прессы, Макгонигалу может грозить заключение до 80 лет лишения свободы, а Шестакову — до 85.

"Они оба в прошлом сотрудничали с Дерипаской, пытаясь снять с него санкции, и в качестве государственных служащих должны были вести себя умнее, — заявил прокурор по их делу Дамиан Уильямс. — Прокуратура будет и дальше преследовать тех, кто ради собственной выгоды нарушает американские санкции, введенные в качестве ответа на российскую агрессию против Украины".

Дерипаска оказался одним из первых российских бизнесменов, оказавшихся под жесткими санкциями США еще в 2018 году — за причастность к вмешательству в американские выборы 2016 года (сам бизнесмен эти обвинения отвергает).

Американские власти также считает его близким к Кремлю и обвиняют в поддержке агрессивных действий Москвы против Украины. Против него также ввели собственные санкции власти Великобритании и Европейского союза.

После введения санкций Дерипаске пришлось отказаться от контроля над своими активами — прежде всего, EN+ и "Русалом". Его состояние резко сократилось. На начало 2023 года журнал "Форбс" оценивает его состояние в 3 млрд долларов.

В 2019 году Дерипаска подал в суд на министерство юстиции США, добиваясь снятия персональных санкций. В своем иске он утверждал, что введение против него ограничений противоречит конституции США.

Дерипаска также хотел, чтобы власти США предоставили доказательства обвинений, по которым его включили в санкционные списки, а также требовал от них определить слово "олигарх".

В марте 2022 года американский суд окончательно отверг этот иск Дерипаски и оставил в силе предыдущее судебное решение, согласно которому ограничения минюста США признаются обоснованными и законными.

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