Нобелевские лауреаты Муратов и Ресса потребовали от Красного Креста спасти Навального

Лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и генеральный директор филиппинского издания Rappler Мария Ресса, обратились в Международный комитет Красного Креста с требованием защитить жизнь находящегося в заключении политика Алексея Навального. Текст их письма опубликован на сайте "Новой газеты".

Муратов и Ресса отмечают, что с момента задержания оппозиционера в январе 2021 года он "изменился до неузнаваемости, […] настолько, что сейчас, судя по скриншотам видеосвязи, он выглядит более изможденным, чем сразу после комы и реанимации".

Более 100 дней из своего двухлетнего заключения, отмечают нобелевские лауреаты, Навальный провел в ШИЗО, куда его помещали по надуманным предлогам вроде того, что он умылся раньше положенного. Из-за этого политик считается "злостным нарушителем режима", за что его лишили свиданий с близкими и права на переписку.

"Адвокаты не могут передать Алексею лекарства (напомним, речь о человеке, недавно пережившем тяжелейшее отравление нервно-паралитическим веществом типа "Новичок"), к нему не допускают не только независимых медиков, а вообще врачей. Что явно противоречит действующим российским законам и Конституции — даже после ее изменения", — сказано в письме Муратова и Рессы.

По их мнению, в ситуацию должны вмешаться независимые гуманитарные организации, в первую очередь, Международный комитет Красного Креста. "Сейчас — не об оценках правомерности уголовного преследования политика. Не о российской судебной системе. Сейчас о том, как на наших глазах отнимают жизнь у человека, попавшего в руки государства", — подчеркивают нобелевские лауреаты.

В последние недели с призывом к властям РФ вмешаться в судьбу Навального и защитить его от "издевательств" в тюрьме обратились представители медицинского, адвокатского и депутатского сообществ. По всему миру прошли акции в поддержку оппозиционера, приуроченные ко второй годовщине его задержания в московском аэропорту Шереметьево, куда он прилетел после лечения в Германии. Сейчас Навальный находится в одной из исправительных колоний во Владимирской области.

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