В Калифорнии в результате стрельбы погибли 7 человек

В понедельник 7 человек погибли и один тяжело ранен в результате стрельбы в калифорнийском городе Хаф Мун Бэй, в 35 километрах к югу от Сан-Франциско. Это второе за три дня массовое убийство в американском штате Калифорния.

Подозреваемый, 67-летний Чунли Чжао, местный житель, был обнаружен через два часа после инцидента в автомобиле, припаркованном рядом с отделением полиции. Он был арестован, в автомобиле нашли полуавтоматический пистолет.

SMC Sheriff’s Office has confirmed A 67-year-old man named Zhao Chunli has been arrested for a shooting in Half Moon Bay, where at least 4 people were killed. It is possible that there are more victims at another location.#halfmoonbayshooting pic.twitter.com/RXd8qi0nk0 — David Canepa (@davidcanepa) January 24, 2023

Объектами двух атак стала ферма по выращиванию грибов, где жертвами стали четыре человека, и гараж приблизительно в трех километрах от фермы. По предварительным данным, подозреваемый работал на ферме. Мотивы стрелявшего пока неизвестны, но представители полиции заявили, что все указывает на то, что он действовал в одиночку. Подозреваемый дает показания.

В субботу 11 человек были убиты и 10 были ранены в Монтерей-Парке под Лос-Анджелесом. Подозреваемый в этом преступлении, Ху Кан Тран совершил самоубийство. Мотивы преступления пока неизвестны, расследование продолжается.

Оба нападения произошли в период празднования Нового года по лунному календарю, который широко отмечается в странах Азии и азиатских диаспорах по всему миру.

Президент США Джо Байден на этом фоне призвал Конгресс поддержать его инициативу о запрете штурмового оружия.

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