Подозреваемый, 67-летний Чунли Чжао, местный житель, был обнаружен через два часа после инцидента в автомобиле, припаркованном рядом с отделением полиции. Он был арестован, в автомобиле нашли полуавтоматический пистолет.

SMC Sheriff’s Office has confirmed A 67-year-old man named Zhao Chunli has been arrested for a shooting in Half Moon Bay, where at least 4 people were killed. It is possible that there are more victims at another location.#halfmoonbayshooting pic.twitter.com/RXd8qi0nk0