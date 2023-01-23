Зеленский пообещал жестко бороться с коррупцией в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье 22 января заявил о неприемлимости коррупции в стране и пообещал принять ряд ключевых решений по противодействии коррупции уже на этой неделе.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне обвинений в коррупции среди высшего руководства Украины, включая сообщения о проведении сомнительных военных закупок, в то время как чиновники призывают к национальному единству для противостояния вторжению России.

"Я хочу дать ясно понять, что возврата к тому, что было в прошлом, к тому как жили люди, близкие к государственной власти или те, кто всю жизнь гонялся за креслом, уже не будет", — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

"На этой неделе будут приняты соответствующие решения, — сказал Зеленский. - Решения уже подготовлены. Я не хочу их сейчас объявлять, но все будет по-честному".

Зеленский принял отставку одного из заместителей министров после расследования обвинений в получении взятки. В коррупции также обвиняли министра обороны Алексея Резникова после того, как украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что военные якобы закупали продовольствие по сильно завышенным ценам. Министерство обороны Украины назвало эти утверждения ложными. Парламентскому комитету было поручено провести расследование.

Проблемы с коррупцией и госуправлением давно преследуют Украину. Организация Transparency International поставила страну по уровню коррупции на 122 место из 180 стран. Проведение антикоррупционных реформ стало одним из ключевых требований Европейского Союза для членства Украины после предоставления Киеву статуса кандидата в 2022 году.

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