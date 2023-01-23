Бербок: ФРГ не против поставок Польшей Киеву танков Leopard

Правительство Германии не будет препятствовать поставке немецких танков Leopard 2 из Польши в Украину, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в интервью французской телекомпании LCI в воскресенье, 22 января.

По словам Бербок, Варшава не делала официального запроса в Берлин на передачу Украине немецких танков из собственных запасов. "Нас пока не спрашивали, и если нас спросят, мы не будем стоять на пути", - ответила глава немецкого МИД на вопрос ведущего, что произойдет, если Польша решит отправить танки без одобрения официального Берлина.

"Мы знаем, насколько важны эти танки и поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнерами. Мы должны сделать все для спасения жизней людей и освобождения украинской территории", - добавила Бербок.

Министр обороны ФРГ приказал провести ревизию парка танков Leopard

По итогам встречи участников Контактной группы по обороне Украины на американской базе Рамштайн министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) сообщил, что решение по поставкам Украине танков Leopard пока не принято. По словам министра, этот вопрос обсуждался: у него есть как сторонники, так и противники. Писториус также сообщил, что отдал приказ министерству провести ревизию парка танков Leopard. Речь идет о машинах, стоящих на вооружении бундесвера и находящихся у производителей.

Как уточнил Писториус вечером 22 января в эфире телеканала ARD, решение о поставке танков "зависит от многих факторов" и будет "принято в ведомстве федерального канцлера". По его словам, все понимают, в каком бедственном положении сейчас находится Украина, и поэтому решение будет принято скоро, "как бы оно ни выглядело".

"Совершенно ясно, что нужны танки, нужно наступление в сторону Донбасса и Луганска", - сказал министр. По его словам, для Германии, с одной стороны, речь идет о координации с союзниками - прежде всего с США. В то же время, поскольку обсуждаются поставки тяжелых вооружений, которые "можно использовать и в наступательных целях", федеральное правительство должно "очень тщательно все взвешивать" и не может "принимать поспешных и легкомысленных" решений, подчеркнул Писториус.

Польша готова передать Украине немецкие танки Leopard

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова создать "малую коалицию" с другими странами Европы для поддержки Украины, если Германия не согласится предоставить Киеву танки Leopard 2. Позицию ФРГ в этом вопросе он назвал "неприемлемой".

"Из-за российской агрессивной войны ежедневно гибнут безвинные люди. Российские бомбы опустошают украинские города. Наносятся удары по гражданским объектам, гибнут женщины и дети. Что еще нужно Германии, чтобы открыть глаза и начать действовать в соответствии с потенциалом немецкого государства?" - сказал польский премьер.

Польские власти неоднократно заявляли, что страна готова передать Украине танки Leopard из собственных запасов, но для этого необходимо получить согласие Германии как страны-производителя этой военной техники. При этом в правительстве ФРГ подчеркивают, что официального запроса от Польши об экспорте танков Leopard Украине не поступало.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!