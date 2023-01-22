ФБР обнаружило новые документы с грифом секретности в доме Байдена

В пятницу ФБР провело обыск в доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, и обнаружило дополнительные документы с грифом секретности, а также изъяло некоторые его рукописные заметки.

Об этом сообщил в субботу адвокат президента.

У ФБР не было ордера на обыск, но президент не стал возражать против его проведения.

Напомним, что 12 января адвокаты президента обнаружили «небольшое количество» документов с грифом секретности в его бывшем офисе в Центре Пенна-Байдена в Вашингтоне незадолго до промежуточных выборов. С тех пор адвокаты обнаружили еще шесть таких документов в домашней библиотеке Байдена в Уилмингтоне, которые относятся к периоду его деятельности в качестве вице-президента.

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Личный адвокат президента Боб Бауэр сообщил, что во время обыска, который длился почти 13 часов, ФБР изъяло шесть документов с грифом секретности. По его словам, эти документы относятся к периоду работы Байдена в Сенате и на посту вице-президента, а заметки датируются периодом его работы на посту вице-президента. Министерство юстиции изучает записи, чтобы установить уровень их секретности и то, являются ли они по-прежнему секретными.

Как правило, секретные документы подлежат рассекречиванию максимум через 25 лет, но некоторые остаются засекреченными гораздо дольше, хотя для этого должны быть сделаны специальные исключения.

Напомним, что Байден работал в Сенате с 1973 по 2009 год.

Помощник прокурора Джозеф Фицпатрик подтвердил в субботу, что ФБР провело «запланированный, согласованный обыск» в резиденции президента в Уилмингтоне.

Президента и первой леди Джилл Байден не было в доме во время обыска. Они проводили выходные в своем доме в Рехобот Бич, штат Делавэр.

Выступая перед журналистами во время поездки в Калифорнию в четверг, Байден сказал, что он «полностью сотрудничает (с ФБР и Минюстом)и надеется на быстрое решение этого вопроса».

«Мы обнаружили, что несколько документов находились не там, где должны были, – сказал Байден. – Мы немедленно передали их в архив и в Министерство юстиции».

Пока неясно, будут ли проводиться дополнительные обыски. Ранее личные адвокаты Байдена провели обыск в резиденции в Рехобот-Бич и заявили, что не нашли никаких официальных или секретных документов.

Генпрокурор Меррик Гарланд назначил бывшего прокурора штата Мэриленд Роберта Хура спецпрокурором для расследования возможных правонарушений, связанных с документами Байдена. Хур сменит на этом посту назначенного экс-президентом Дональдом Трампом прокурора штата Иллинойс Джона Лауша.

«С самого начала президент стремился подойти к этому ответственно, – сказал в субботу адвокат Белого дома Ричард Заубер. – Адвокаты президента и офис советника Белого дома будут продолжать сотрудничать с Минюстом и спецпрокурором, чтобы обеспечить быстрое и эффективное осуществление этого процесса».

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