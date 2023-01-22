Глава ГУР: за убийством Киреева стояли те, кто не желал победы Украины

Денис Киреев, участник украинско-российских переговоров, убитый в Киеве в начале марта, вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, был штатным сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Украинской службе Радио Свобода, подтвердив появившиеся ранее в СМИ утверждения.

Буданов подтверждает также то, что Киреев был в начале марта прошлого года убит сотрудниками Службы безопасности Украины. Глава ГУР категорически исключает возможность того, что Киреев работал на Россию.

Несколько дней назад газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала о том, что Киреев был первым, кто предупредил руководство Украины о деталях плана российского вторжения 24 февраля. В публикации утверждалось, что именно благодаря этой информации украинские военные смогли подготовиться к обороне Киева. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киреев был убит в начале марта из-за отсутствия координации между СБУ и ГУР – сотрудники СБУ действительно считали Киреева российским агентом, которым он, как подтвердил Подоляк, не являлся.

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По словам Буданова, банкир Денис Киреев сотрудничал с ГУР как минимум с 2009 года.

Глава ГУР подтвердил, что Киреев был убит сотрудниками СБУ в автомобиле этой спецслужбы после задержания в Киеве. По словам Буданова, он знает по именам тех, кто убил Киреева. Он также сказал, что Киреев был задержан сотрудниками спецназа СБУ, когда сам ехал в штаб-квартиру этой спецслужбы. Спустя некоторое время после задержания он был убит. Других подробностей, ссылаясь на тайну следствия, глава ГУР не привёл.

По словам Буданова, он говорил о гибели Киреева с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым, но тот не смог ничего пояснить.

Глава ГУР считает, что за убийством Киреева могли стоять люди, которые хотели не допустить его участия в переговорах между Украиной и Россией в Беларуси. По словам Буданова, он лично отправил Киреева на переговоры с заданием "затянуть процесс, чтобы выиграть время". Как говорит директор украинской военной разведки, Киреев лично знал двух членов российской делегации. Буданов считает, что Киреева убили те, кто не хотел, чтобы украинские военные получили время для подготовки к отражению российского наступления. "Было определённое число людей, которые не очень хотели, чтобы Украина победила", – сказал Буданов. Были ли связаны эти люди с СБУ или с какими-либо органами власти, он не сказал. Буданов подчеркнул, что речь идёт о его мнении, а не выводах следствия.

45-летний Денис Киреев работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в Ощадбанке.

13 февраля 2022 года украинский "5 канал" опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Киреев якобы был оперативным сотрудником ФСБ, который ежемесячно ездил в Россию для общения с кураторами.

28 февраля 2022 года, в ходе первого раунда переговоров после российского вторжения, Киреев был одним из членов украинской делегации. Спустя несколько дней он был убит, причём сразу после этого было опубликовано сообщение, что сотрудники СБУ при попытке задержания застрелили российского агента. Впоследствии, однако, власти Украины объявили, что Киреев был сотрудником ГРУ.

В статье "Российский шпион или украинский герой" , опубликованной в среду The Wall Street Journal, утверждается, что разведка Украины узнала о том, что президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении, именно от Киреева.

В интервью The Wall Street Journal Кирилл Буданов рассказал, что весной 2021 года лично обратился к Кирееву с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты. Киреев согласился на это предложение и, по данным издания, стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.

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