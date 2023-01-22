Киев - Западу: "Ваша нерешительность убивает все больше наших людей"

"Ваша нерешительность убивает все больше наших людей. Каждый день промедления - это смерти украинцев. Думайте быстрее". Этот призыв, с которым советник президента Украины в субботу обратился к странам Запада, не сходит с уст украинских и многих западных политиков.

"Вы все равно поможете Украине нужным оружием и поймете: нет никакого варианта окончить войну, не считая поражения России", - написал в "Твиттере" Михаил Подоляк.

Речь идет о поставках ВСУ немецких танков Leopard 2, которые стоят на вооружении многих европейских стран. О необходимости как можно быстрее поставить танки, чтобы украинская сторона смогла начать эффективное наступление, часто говорит и сам президент Зеленский, и другие соседи России.

Готовность отправить Leopard-2 в Украину изъявляли Польша и Финляндия, а министр иностранных дел Нидерландов заявила, что ее страна готова оплатить транспортировку техники.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал Би-би-си, что у его страны есть пара сотен "Леопардов", и она готова стать частью того, что он назвал "экосистемой" поставок танков Украине.

"У нас всегда была такая цель - Украина должна получить в том числе и танки, - сказал он. - В то же время мы знаем, что создание работающей экосистемы для таких моделей танков, как "Леопарды", может занять месяцы, и даже год, пока все гармонизируется, личный состав пройдет обучение и так далее".

"Так что на сегодняшний день очень важно предоставлять Украине другое оружие, которое может быть использовано немедленно", - сказал министр.

Похоже заявления сделали совместно министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы. "На Германию как на страну, лидирующую в Европе по своей мощи, ложится особая ответственность", - говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

"Поставки танков "Леопард" наобходимы, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе", - написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Однако несмотря на давление на Берлин, "Леопарды" в Украину пока не едут. Единственным союзником Украины, официально заявившим о том, что поставит ВСУ танки, остается Британия с машинами Challenger 2.

В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в "Твиттере" об "откровенном разговоре" с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"У нас был откровенный разговор относительно "Леопардов-2". Будет продолжение", - написал украинский чиновник после очередной встречи союзников Украины на авиабазе Рамштайн.

В интервью "Голосу Америки" Резников сказал, что прорыв на "Рамштайне" все же произошел. "Имеем прорыв - это возможность для стран, владеющих "Леопардами", начинать обучающие миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться", - заявил он.

"Защищать нашу землю - значит иметь возможность ее деоккупировать, освободить наши территории. Для этого нам нужны тяжелые танки и бронетехника", - сказал Резников.

Танк Leopard 2 может существенно повлиять на баланс сил в украинском конфликте. Он легок в обслуживании и разработан специально для борьбы с российскими Т-90, которые армия РФ активно применяет в ходе своего вторжения. Большинство танкового парка ВСУ - это еще советские машины. Российские танки превосходят их и числом, и по огневой мощи.

В странах Европы, по открытым данным, сейчас имеется более 2000 танков Leopard. В украинском руководстве считают, что примерно 300 танков может быть достаточно для перелома в ходе войны.

По словам министра обороны Германии Писториуса, Германия готова действовать быстро, если союзники придут к консенсусу относительно поставок Leopard 2. Однако сама Германия из-за нескольких факторов, включая наследие Второй мировой, оказалась в сложном и деликатном положении.

До российского вторжения Германия принципиально не поставляла оружие в зоны конфликта, однако после февраля 2022 года эта политика была отменена.

В конце прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Германия стала одним из лидеров в поставке Украине военной, гуманитарной и финансовой помощи. В этом году бундесвер вторым после Франции заявил, что предоставит Украине БМП "Мардер".

Однако Германия не хочет посылать "Леопарды", если они не будут частью более широкого пакета помощи от всех стран НАТО. Желательно, чтобы в него вошли и американские танки "Абрамс".

Впрочем, увязку "Абрамсов" с "Леопардами" отвергают министры обороны как Германии, так и США. Борис Писториус говорил, что ему неизвестно о таких условиях поставки, а министр обороны США Ллойд Остин в пятницу после "Рамштайна" заявил, что не считает разблокировку поставок танков проблемой.

Дебаты идут по всей Европе и в самой Германии. Один из лидеров оппозиционного Христианско-демократического союза Германии, Йоханн Вадерфуль, на дня осудил "политику отказа" правительства Олафа Шольца. "Чего ждет Шольц?" - спросил он.

Глава МИД Польши Збигнев Рау тоже раскритиковал Германию за нерешительность.

"Вооружить Украину для отражения российской агрессии - это не сложное упражнение в принятии решений. Кровь украинцев - настоящая. Это цена нерешительности в поставках "Леопардов". Мы должны действовать. Сейчас", - написал он.

В субботу немецкий еженедльник Spiegel сообщил, ссылаясь на источники в правительстве Германии, что министерство обороны страны еще несколько месяцев назад составило список всех имеющихся в его распоряжении танков Leopard разных моделей.

Также в этом списке обозначены танки, которые могли бы быть поставлены Украине.

Ссылаясь на полученный журналистами документ, издание сообщает, что в распоряжении бундесвера есть 212 функционирующих "Леопардов" разных моделей. Еще около ста танков, по состоянию на начало лета 2022 года, находились в ремонте.

В минобороны ФРГ, по данным Spiegel, считают, что для отправки в Украину больше всего подходят 19 танков Leopard-2A5, которые сейчас используются для обучения солдат, изображая условного противника во время маневров.

Однако в Spiegel уточняют, что речь идет только о "Леопардах", находящихся в Германии. Вместе с этой поставкой в Украину могут отправиться "Леопарды", стоящие на вооружении других стран, например Польши. Одобрив поставку Украине "Леопардов", Берлин формально даст зеленый свет своим европейским партнерам, которые давно говорят, что хотят и готовы поставлять "Леопарды" Киеву.

Существование списка газета интерпретирует как фактор давления на канцлера Олафа Шольца, который, несмотря на растущее раздражение среди союзников, пока не дал согласия на поставку танков в Украину.

Это косвенно подтверждает информация издания Business Insider, сообщившего (тоже со ссылкой на анонимные источники), что против инвентаризации "Леопардов" выступала прежняя министр обороны, Кристине Ламбрехт.

Источники издания говорят, что Ламбрехт, подавшая в отставку в минувший понедельник на фоне серии скандалов и резкой критики в ее адрес из-за неспособности модернизировать германские вооруженные силы, отдала прямое распоряжение не проводить инвентаризацию танков именно потому, что посчитала, что ее проведение окажет излишнее давление на Шольца и может быть истолковано как готовность Германии дать танки Украине.

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