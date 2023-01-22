Польша может создать "малую коалицию" для поставок танков Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 22 января заявил, что в случае, если правительство Германии так и не примет решения о передаче Украине танков "Леопард-2", Варшава сформирует "малую коалицию" стран, которые обеспечат Киев "современной техникой" и "современными танками" из собственных арсеналов.

В интервью агентству PAP Моравецкий также подверг критике позицию Германии по вопросу о поставках танков, назвав её неприемлемой.

Берлин еще не принял решение о поставке Украине своих танков или разрешении другим странам, имеющим "Леопарды", передать их Киеву.

"Позиция Германии неприемлема. Прошел почти год с начала войны. Невинные люди погибают каждый день", – заявил Моравецкий.

Накануне министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки "Леопард". "Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе", – написали они в твиттере.

На недавней встрече на авиабазе Рамштайн в Германии союзники Киева не договорились о поставке западных танков ВСУ. Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу заявил, что Берлин пока не принял решения относительно "Леопардов".

В воскресенье глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что политическое решение о поставке Украине танков до сих не было принято в основном из-за позиции Германии. В интервью El Diario Боррель сказал, что он лично выступает за поставки танков. Глава МИД Великобритании, которая ранее объявила о передаче Украине небольшого числа собственных танков, Джеймс Клеверли сказал, что в Лондоне были бы рады, если бы ВСУ получили "Леопарды".

В связи с увеличением поставок странами Запада оружия Украине высокопоставленные российские представители в последние дни выступают с угрозами, в том числе, применения оружия массового поражения.

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