США объявят "ЧВК Вагнера" международной преступной организацией

Минфин США признает "ЧВК Вагнера" международной преступной организацией и на следующей неделе введёт против неё дополнительные санкции. Об этом 20 января сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, администрация Байдена признает "трансконтинентальную угрозу ЧВК". Точный список планируемых к введению санкций не приводится.

ЧВК и её предполагаемый основатель Евгений Пригожин уже внесены в санкционные списки США и Евросоюза. Российскую компанию обвиняют в участии в незаконных вооружённых конфликтах, в том числе вторжении в Украину, и совершении военных преступлений.

По оценке Вашингтона, только на территории Украины сейчас размещены 50 тысяч вагнеровцев, 40 тысяч из которых — завербованные заключённые российских колоний.

Евгений Пригожин прокомментировал решение США признать "ЧВК Вагнера" международной преступной организацией. "Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Во время брифинга были обнародованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, видны вагоны, следовавшие в ноябре из России в КНДР и обратно. В США считают, что в них были доставлены ракеты для использования наемниками "ЧВК Вагнера" на войне в Украине. Поставки оружия из КНДР нарушает введённые против страны международные санкции, наложенные резолюцией Совета безопасности ООН, куда входит и Россия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!