Берлин не дал согласия на поставки Украине тяжелых танков: Польша разгневана, союзники разочарованы

Германия не дала согласия на поставки Украине немецких танков "Леопард-2", несмотря на ожидания Киева и давление со стороны союзников по контактной группе "Рамштайн", собравшихся в пятницу на очередное совещание по вопросам помощи Киеву.

По словам назначенного на этой неделе нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, правительство страны пока не приняло решения относительно "Леопардов".

"Сегодня мы не готовы сказать, когда такое решение может быть принято и в какой форме", — сказал Писториус по окончании встречи министров обороны стран-участниц "Рамштайна".

При этом Писториус заверил, что у Германии нет намерений специально блокировать поставки, и тот факт, что сегодня Берлин не дал никакого ответа, не означает, что правительство не работает в этом направлении.

"Когда решение будет принято — это может случиться через неделю, две или за один день — я хочу иметь возможность действовать быстро. Вот почему сегодня утром я поручил своему министерству провести инвентаризацию различных типов танков "Леопард", которые есть в наших вооруженных силах, а также в промышленности", — сказал глава Бундесвера.

Путь к изоляции?



По словам некоторых экспертов, канцлер Германии Олаф Шольц в своем упорстве встал на путь изоляции в собственном стане союзников.

Власти Польши, которая давно говорит о готовности предоставить Киеву находящиеся у нее на вооружении немецкие танки, заявили, что Варшава шокирована позицией Германии.

"Помощь Украине — самое важное сейчас для всех нас, и особенно для поляков, для нашего народа и правительства", — сказал в интервью Би-би-си представитель МИД Польши Лукаш Ясина, добавив, что нерешительность Берлина мешает развитию ситуации по всем направлениям.

При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур высказал уверенность, что Германия не станет препятствовать другим странам, готовым отправить "Леопарды" Киеву.

"Препятствий в получении одобрения на отправку танков не будет", — заверил он в пятницу. По его словам, этот вопрос должен решиться в ближайшие дни.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал журналистам в перерыве встречи, что поставки "Леопардов" Украине все еще остаются предметом обсуждения среди западных партнеров.

Основная цель НАТО и Запада в данный момент заключается в том, чтобы помочь Украине остаться суверенным, независимым европейским государством, сказал Столтенберг в ответ на вопрос о переспективах членства Украины в североатлантическом альянсе.

Зеленский просил Берлин



В преддверии саммита "Рамштайн" президент Украины Владимир Зеленский обратился напрямую к Германии с просьбой дать согласие на поставки Киеву танков "Леопард". Зеленский выступил в эфире общественного германского телевидения, впервые обратившись непосредственно к Германии с просьбой о поставках танков "Леопард".

Мнения в германском обществе относительно того, должна ли страна поставлять танки Украине, разделены, согласно опросам, примерно поровну, что создает еще более непростую ситуацию для канцлера Шольца, испытывающего все большее давление со стороны союзников.

Формат "Рамштайн", в который входят порядка 50 стран-союзников, был создан после начала полномасштабной российской агрессии для координации западной военной помощи Украине.

С начала войны в его рамках был согласован не один пакет помощи для Украины. Главный фокус встречи в пятницу — решение Германии по поставкам танков "Леопард", которые, по мнению экспертов, позволят Украине переломить ситуацию на тех участках фронта, где Россия ведет наступление.

Накануне США и ряд европейских стран пообещали дать Украине различные виды вооружений, включая те, что не поставлялись прежде. Однако до сих пор лишь Великобритания обязалась предоставить Украине тяжелые танки, необходимые для эффективной борьбы за освобождение своих территорий.

"Сотни слов благодарности не заменят сотни танков", — сказал Владимир Зеленский, обращаясь по видеосвязи к участникам контактной группы перед началом встречи.

Что говорили на "Рамштайне"



По уже устоявшейся традиции открыл встречу контактной группы министр обороны США Ллойд Остин.

Он начал со слов о том, что жестокость, которую продолжает демонстрировать Россия, не позволяет Западу сбавить темпы помощи Украине.

"Российские войска усилили свои ужасающие атаки, убивая множество ни в чем не повинных украинцев", — сказал он, имея в виду, в первую очередь, недавнее попадание российской ракеты в жилой дом в Днепре.

"Российские атаки преследуют цель сломить дух Украины, но у них ничего не вышло, а народ Украины вдохновил весь мир. Тем временем у России заканчиваются боеприпасы, она несет значительные боевые потери. Он [Путин] обращается к своим оставшимся партнерам с просьбой пополнить его запасы, чтобы он мог продолжать это трагическое вторжение", — сказал Остин и призвал партнеров еще больше объединиться вокруг Украины.

Затем перед участниками встречи по видеовязи выступил Владимир Зеленский.

"Война, начатая Россией, не терпит задержек, — сказал он. — Время — наше общее оружие".

Он призвал союзников не допустить воцарения миропорядка, при котором ненависть встанет во главе угла, и безотлагательно дать Украине оружие, о котором она просит, в том числе немецкие танки.

Он попросил участников контактной группы не торговаться о том или ином количестве танков, а решить этот вопрос в принципе, чтобы остановить российские злодеяния.

Зеленский сказал, что рассчитывает, что следующее заседание этого формата войдет в историю благодаря принятию решения о предоставлении Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности.

По словам Зеленского, союзники в силах "гарантировать артиллерию и авиацию, которые сокрушат террор".

В центре внимания — "Леопарды"



"Леопарды" есть на вооружении ряда стран, в частности, Польши, Дании и Канады, и они готовы предоставить их Киеву, но, по правилам НАТО, для передачи вооружений в третьи страны необходимо официальное согласие страны-производителя. Несмотря на нарастающее давление на канцлера Германии Олафа Шольца, до сих пор германское правительство не одобрило поставку своих "Леопардов" и не дало санкцию на это для других стран.

"Если у вас есть "Леопарды", дайте их нам! Они не поедут в Россию. Мы защищаем себя", — сказал Зеленский, обращаясь к Германии.

Власти Германии уже несколько недель находятся под сильным давлением: не только Киев, но и все союзники по НАТО ждут от страны решения по "Леопардам".

Отчасти это давление стало причиной отставки в начале этой недели министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. Ее, среди прочего, критиковали за нерешительность в вопросах помощи Украине.

От нового главы Бундесвера Бориса Писториуса ожидали более решительных действий, чем от его предшественницы.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонски дал понять в пятницу, что Варшава готова искать пути для отправки немецких танков Киеву в обход одобрения Берлина.

"Посмотрим. Думаю, в случае противодействия [Германии] мы будем готовы пойти на такой нестандартный шаг. Но давайте не будем предвосхищать события", — заявил он в одной из программ польского радио.

По словам советника министра обороны Украины Юрия Сака, в пятницу союзникам предстоит сделать довольно простой выбор.

"Танки для Украины — это танки свободы", — сказал он в пятницу в интервью Би-би-си.

Он предостерег, что если Украина не получит танки сейчас, то однажды они могут потребоваться другим странам, чтобы защищать от агрессии Москвы уже самих себя.

Почему Берлин упорствует



В начале войны не только Германия, но и весь блок НАТО опасался, что поставки новейших вооружений Украине могут насторожить Москву и привести к еще большей эскалации конфликта. По этой причине, например, США долго медлили, прежде чем предоставить Киеву свои гаубицы или системы залпового огня HIMARS.

Администрацию президента Джо Байдена резко критикуют за то, что американская военная помощь Украине носит тщательно дозированный, "капельный" характер и не позволяет Киеву начать контрнаступления для освобождения захваченных территорий или даже сдержать ползучее продвижение российских войск на востоке Украины.

В свою очередь Германия заявляет, что не хочет стать первой страной, которая предоставит Украине тяжелую боевую технику, и это решение должно быть принято совместно с Соединенными Штатами.

В минувшую среду, в частности, немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что, по ее сведениям, Олаф Шольц готов дать танки "Леопард" , только если США согласятся отправить украинцам свои "Абрамсы". Об этом же Шольц сказал и на встрече с американскими конгрессменами в Давосе в четверг.

В Вашингтоне выражают некоторое удивление подобным подходом, заявляя, что поставки американских "Абрамсов" нереалистичны, так как эти машины расходуют много топлива, требуют большой и дорогой системы обслуживания и украинским танкистам потребуется много времени, чтобы их освоить.

Пример Великобритании, которая в начале этого года первой объявила о поставках Украине своих основных боевых танков Challanger-2, пока тоже не заставил Германию изменить позицию.

Владимир Зеленский неоднократно призывал Берлин перестать сомневаться и не ждать первого шага от кого-нибудь другого.

Выступая накануне по видеосвязи перед участниками так называемого "Украинского завтрака" в Давосе, он назвал такую стратегию неправильной и вредной для дела.

Какое оружие может ожидать Украина



В четверг, в преддверии "Рамштайна", многие страны уже обозначили свои следующие пакеты помощи Украине.

Новая партия вооружений от США на сумму в 2,5 млрд долларов включает в себя 90 бронетранспортеров Stryker, 59 боевых машин пехоты Bradley, боеприпасы для ракетных систем HIMARS и ЗРК NASAMS, ракеты HARM, артиллерийские снаряды, другие боеприпасы, 8 систем противовоздушной обороны Avenger и 350 машин HMMWV.

Также предоставляются противопехотные мины Claymore, приборы ночного видения, запчасти и прочее оборудование.

Великобритания предоставит 600 ракет Brimstone

Дания — 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции.

Эстония — Украине военную технику на сумму 113 миллионов евро, включая десятки гаубиц FH-70 и D-30 и сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами.

Латвия — десятки систем Stinger, два вертолета М-17, десятки пулеметов, беспилотники, а также подготовит 2 тысячи украинских солдат

Канада — 200 бронеавтомобилей Senator



В пятницу также станут известны детали пакетов, одобренных Германией, Швецией, Нидерландами, Францией, Польшей и Чехией.



Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!