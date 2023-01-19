Президент Казахстана распустил парламент и назначил досрочные выборы

Досрочные выборы в мажилис и маслихаты связаны с проведением конституционной реформы, которую граждане Казахстана поддержли на референдуме, заявил Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палата парламента и местные представительные органы. Одновременно своим указом в четверг, 19 января, он назначил досрочные выборы в мажилис на 19 марта и сообщил, что выборы в маслихаты всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией.

Досрочные выборы в связи с конституционной реформой

"Проведение внеочередных выборов в мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти", - отмечается в опубликованном на официальном сайте казахстанского президента заявлении.

В документе также указывается, что 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам. Выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения пройдут также по смешанной избирательной системе, но в соотношении 50 на 50. Выборы в маслихаты районов и городов областного значения будут проводиться по системе одномандатных округов. Кроме того, значительно упрощена процедура регистрации политических партий.

Такая модель "позволит в полной мере защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти" и "создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества", заявила пресс-служба Токаева.

Протесты в Казахстане и конституционная реформа

Год назад, в январе 2022 года в Казахстане вспыхнули массовые волнения, перешедшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями. В результате погибли 238 человек. После подавления кровопролитных волнений в стране в январе 2022 года Токаев предложил провести конституционную реформу.

Конституционные поправки предусматривают преобразование страны из суперпрезидентской в президентскую республику с сильным парламентом. При этом обновленной Конституции Казахстана закрепляется равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, вводится запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе. Кроме того, в рамках конституционной реформы первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился конституционного статуса "елбасы" - "лидера нации". На референдуме в июне подавляющее число избирателей - более 77 процентов - поддержали поправки.

В ноябре 2022 года в Казахстане состоялись внеочередные президентские выборы, на которых Токаевполучил около 80 процентов голосов. Проведение досрочных выборов он обосновал необходимостью получить новый мандат доверия избирателей в связи с реформой конституции.

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