Эстония предоставит Киеву свой самый крупный пакет помощи

Правительство Эстонии одобрило оказание Украине военной помощи на общую сумму 113 млн евро. Она включает в себя поставку нескольких десятков 155-мм и 122-мм гаубиц, нескольких тысяч боеприпасов к ним, грузового автотранспорта для их перевозки, а также более 100 противотанковых гранатометов Carl Gustaf и свыше 1000 выстрелов к ним.

Этот пакет станет крупнейшим из всех, что Таллинн предоставит Киеву с начала войны. Тем самым военная помощь Эстонии Украине возрастет до 370 млн евро, что составит немногим более одного процента от ВВП балтийского государства.

"Эстонцы знают из своей болезненной истории, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает малые. Если падет Украина, под угрозой окажется свобода и в других частях мира. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право всех стран, в том числе и Эстонии, на свободу и демократию", - подчеркнула эстонский премьер-министр Кая Каллас.

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