В Евросоюзе не хватает лекарств: "Нужна диверсификация"

Евросоюз страдает от нехватки медикаментов. Дефицитными стали антибиотики, такие как амоксициллин, средства против простуды, гриппа и других респираторных инфекций, а также некоторые лекарства для детей, сообщает Euronews.

В большинстве стран ситуация считается критической, но поскольку такие товары из аптек не исчезают совсем, гражданам не советуют делать запасы. Врачи отмечают ослабление у населения естественного иммунитета вследствие такой защиты от коронавируса, как социальное дистанцирование.

"Основные причины резкого увеличения спроса, которые были выявлены, - это большое распространение респираторных заболеваний при недостатке производственных мощностей. Поскольку вопросы фармацевтики решаются на национальном уровне, правительства уже принимают меры по преодолению дефицита", - сказала Стелла Кириакидес, еврокомиссар по здравоохранению.

Эти меры включают продажу дженериков и замену запрашиваемых медикаментов на аналогичные. В ряде стран при этом были изменены некоторые рецептуры, например, лекарства предлагают в виде сиропов вместо таблеток, чтобы их охотнее принимали дети.

"Педиатрические препараты, как правило, теперь менее доступны в виде обычных таблеток, - сказал главный медицинский директор Европейского агентства лекарственных средств Штеффен Тирструп. - Поэтому там, где больше болеют дети, потребность в педиатрических препаратах выше, чем в препаратах для взрослых".

"Нам нужна диверсификация, - сказала глава Фармацевтической группы ЕС Илария Пассарани. - Конечно, было бы полезно вернуть в Европу производство некоторых критически важных материалов, таких как активные ингредиенты. Но мы не можем вернуть всё производство всех материалов, которые мы используем для лекарств. Это влечет за собой такие проблемы, как повышение аптечных цен, связанное с выполнением законов об охране окружающей среды, законов о труде, которые не обязательно соблюдаются в других регионах".

Жители Литвы в конце прошлого года жаловались, что в аптеках не хватает не только лекарств от хронических болезней, но и антибиотиков и даже обычных лекарств от кашля.

Литовские производители лекарств тогда отмечали, что с проблемой поставок лекарств сейчас сталкиваются многие страны, и предупредили, что после Нового года ситуация может ухудшиться еще больше.

В марте Еврокомиссия представит пересмотренный вариант фармацевтического законодательства ЕС, которое будет включать более строгие обязательства по обеспечению поставок, более раннее уведомление о нехватке медикаментов и их изъятии, а также лучшее информирование населения об имеющихся запасах.

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