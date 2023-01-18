Минобороны Великобритании: подразделения ВСУ, вероятно, вышли из города Соледар

Deutsche Welle

Контроль над Соледаром перешел к российским войскам и наемникам из ЧВК Вагнера. Об этом говорится в новом обзоре минобороны Великобритании.