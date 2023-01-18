Снимки, имеющиеся в распоряжении британской разведки, показывают, что с начала января юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 January 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0qGka78nEd
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 18, 2023
Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от сил РФ на окраинах этого города, указывается в обзоре. Между тем Киев по-прежнему не делал никаких официальных заявлений о сдаче Соледара.
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