Два года после возвращения Навального в Москву: что стало с российской оппозицией?

Ровно два года назад Алексей Навальный прилетел из Германии в аэропорт Шереметьево. Его задержали прямо на пограничном контроле. Тогда в поддержку политика прошли митинги, закончившиеся арестами и уголовными делами. Навальный уже почти два года в колонии, многие его соратники и другие российские оппозиционеры тоже оказались в тюрьме или уехали из России. На примере историй десятка известных российских оппозиционеров "Би-би-си" рассказывает, что произошло с протестным движением в России за минувшие два года.

Алексей Навальный



В 2021-м: известнейший в России оппозиционный политик

В 2023-м: в колонии строгого режима и под судом по новым делам

Последние месяцы 2020 года Навальный лечился в Германии от последствий отравления "Новичком" — и вместе со своей командой и журналистом Христо Грозевым расследовал покушение на самого себя.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить, — писал тогда Навальный в соцсетях. — Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся".

После возвращения Навальному сначала заменили условное наказание на реальное по старому делу "Ив Роше". Потом добавился новый приговор по делам о мошенничестве с пожертвованиями избирателей и неуважении к суду — еще 9 лет колонии строгого режима. Расследуется и еще одно дело в отношении Навального — о создании экстремистского сообщества.

Пока же политик находится в колонии строгого режима, где его регулярно наказывают отправкой в ШИЗО за мелочи вроде расстегнутой пуговицы на тюремной робе. Он жалуется на здоровье и очень тяжелые условия: так, Навальный рассказал, что к нему в камеру подселили дурно пахнущего заключенного, а в соседней сидит психически нездоровый человек, который постоянно кричит.

Любовь Соболь



В 2021-м: после митингов против ареста Навального оказалась под следствием

В 2023-м: в эмиграции

Соболь начинала работать как юрист у Навального, она присоединилась к его команде одной из первых, в 2011 году. После выборов в Мосгордуму 2019 года, ознаменовавшихся массовыми протестами, она стала заметным оппозиционным политиком. Ее голодовка с требованием допустить независимых кандидатов на выборы стала одним из главных эпизодов тех протестов.

После возвращения Навального Соболь стала обвиняемой по "санитарному делу": его завели на тех, кто в январе 2021 года призывал выходить на митинг за Навального и таким образом, по версии правоохранителей, "подстрекал к нарушению санитарно-эпидемиологических правил".

Ее приговорили к полутора годам ограничения свободы, которое предполагало в том числе запрет на выезд из страны. Но, пока приговор не вступил в силу, а мера пресечения уже была снята, Соболь все-таки удалось покинуть Россию. Теперь она живет в Европе, занимается YouTube-каналом "Навальный LIVE". В России Соболь объявлена в розыск, числится в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также реестре иноагентов.

Мария Алехина





В 2021-м: после митингов против ареста Навального оказалась под домашним арестом

В 2023-м: в эмиграции

Участница Pussy Riot тоже оказалась среди обвиняемых по "санитарному делу": в 2021 году ее обвинили в том, что она призывала выйти на протест в поддержку Навального, в результате которого люди могли заболеть коронавирусом.

Алехину поместили под домашний арест в конце января 2021 года, а в сентябре вынесли приговор: год ограничения свободы. Когда весной 2022 года выяснилось, что это наказание заменят на реальный срок в колонии, Алехина бежала за границу. Из дома она вышла, одевшись в форму курьера службы доставки Delivery Club: так ее не заметила "наружка" у подъезда. Через Беларусь Алехина перебралась в Европу. Теперь она выступает в составе Pussy Riot на концертах по всему миру.

Олег Степанов





В 2021-м: после митингов против ареста Навального оказался под следствием

В 2023-м: в эмиграции

Глава московского штаба Навального (решением суда организация ликвидирована, ее деятельность запрещена) тоже стал обвиняемым по "санитарному делу" сразу после возвращения Навального и провел несколько месяцев под домашним арестом.

Суд признал его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на январском митинге в поддержку Алексея Навального в 2021 году. Осенью того же года Степанов получил год ограничения свободы. Но активисту все-таки удалось выехать из России. Теперь он объявлен в розыск, а в июне 2022 года Степанову заочно заменили ограничение свободы реальным тюремным сроком.

Лилия Чанышева





В 2021-м: глава штаба Навального в Уфе

В 2023-м: в СИЗО, ей грозит до 18 лет тюрьмы

Чанышева оставила карьеру в крупной консалтинговой компании Deloitte, чтобы возглавить штаб Навального (решением суда организация ликвидирована, ее деятельность запрещена) в Уфе, когда в 2017 году он выдвинулся в президенты России.

В апреле 2021 года штабы Навального признали экстремистскими организациями. Структуры Навального объявили о своем закрытии, чтобы защитить бывших сотрудников от обвинений. Не сработало: в ноябре Чанышеву, как бывшую главу штаба, обвинили в сотрудничестве с экстремистской организацией. Она ждет суда в СИЗО больше года: ей грозит до 18 лет колонии.

Многие координаторы штабов Навального уехали из России, а из тех, кто остался, больше десятка оказались под следствием.

Илья Яшин



В 2021-м: глава муниципального собрания в Москве

В 2023-м: осужден на 8,5 года тюрьмы

Оппозиционный политик, отдавший протестному движению больше 20 лет жизни, друг Бориса Немцова и муниципальный депутат, выигравший выборы в Красносельском районе Москвы в 2017 году, Яшин принципиально не хотел уезжать из страны. Он не покинул Россию даже после полномасштабного вторжения в Украину и продолжал рассказывать о происходящем на своем YouTube-канале. За слова об убийстве мирных жителей российскими военными в Буче его арестовали и приговорили к восьми с половиной годам тюрьмы. Также Яшин объявлен иноагентом.

Евгений Ройзман





В 2021-м: политик, бывший мэр Екатеринбурга

В 2023-м: ждет суда

Популярный оппозиционный экс-мэр Екатеринбурга выходил на протесты, когда Навального арестовали в аэропорту. После начала войны он отказывался уезжать из России и критиковал правительство. Весной его несколько раз штрафовали за "дискредитацию армии" — это стандартная статья, по которой наказывают россиян за критику войны. А еще Ройзман получил штраф за неуважение к власти: в соцсетях он едко комментировал заявления министра иностранных дел Лаврова.

В конце августа политика задержали по уголовной статье за дискредитацию армии. Уголовная статья вменяется только после аналогичных нарушений по административной статье (ст. 20.3.3 КоАП РФ), по которой Ройзмана трижды штрафовали в марте и апреле на 50 тысяч рублей. В ноябре его объявили иноагентом.

Сейчас Ройзман ждет суда: ему запрещено пользоваться интернетом и посещать публичные места.

Андрей Пивоваров





В 2021-м: организует в России съезд муниципальных депутатов

В 2023-м: осужден на 4 года колонии

Исполнительный директор "Открытой России" Михаила Ходорковского. Когда в мае 2021 года Госдума собралась ужесточить закон о нежелательных организациях, "Открытая Россия" приняла решение о самоликвидации и исключила всех членов из организации, надеясь тем самым обезопасить их от будущих уголовных дел.

О ликвидации движения было объявлено 27 мая, а всего через два дня после этого Андрея Пивоварова сняли с авиарейса в Варшаву и арестовали по обвинению в руководстве нежелательной организацией.

Уже из СИЗО политик вел кампанию в Госдуму по списку "Яблока" в Краснодаре. Сейчас он отбывает четырехлетний срок в колонии, Минюст РФ считает Пивоварова иноагентом.

Владимир Кара-Мурза





В 2021-м: известный на Западе российский оппозиционер

В 2023-м: в СИЗО, обвиняется по нескольким статьям, в том числе в госизмене

Кара-Мурза много ездил в США, помогал составлять "Список Магнитского", общался с западными политиками. За это его в 2022 году начали преследовать силовики.

Формально Кара-Мурзу арестовали по делу "о военных фейках". Следствие решило, что 15 марта 2022 года во время выступления в Палате представителей штата Аризона Кара-Мурза, "действуя по мотивам политической ненависти", распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы Украины.

Пока он ждет в СИЗО суда по первому делу, на него заводят новые. Сначала за участие в работе нежелательной организации, а затем появилось и самое тяжелое обвинение — в госизмене. Еще в апреле Кара-Мурзу внесли в список иноагентов.

Лев Шлосберг





В 2021-м: депутат Псковского областного собрания депутатов

В 2023-м: глава псковского отделения "Яблока"

Псковский политик Шлосберг уже давно является одним из самых ярких представителей партии "Яблоко". Председатель псковского отделения партии, он многократно избирался в областной парламент. Теперь он — один из немногих оппозиционеров, кто до сих пор остается в России и все еще находится на свободе. На YouTube-канале "ГражданинЪ TV" Шлосберг вместе с другими "яблочниками" Пскова высказывается о местных проблемах и мировых новостях, в том числе о войне в Украине.

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