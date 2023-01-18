Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в свою очередь, сообщил, что в Броварах «на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат». Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба уточнил, что вертолет упал между детсадом и жилым домом.

В момент крушения в детском саду находились сотрудники и воспитанники, отметил Кулеба. По его словам, из здания всех эвакуировали.

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По предварительным данным полиции, из-за падения вертолета погибли несколько человек, пишет ZN.ua. Ранее сообщалось, что пострадали пять человек. В полиции отметили, что среди пострадавших нет детей.

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