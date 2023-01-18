Госсекретарь Энтони Блинкен: США дадут Украине то, что ей нужно на поле боя

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты полны решимости дать Украине то, что ей нужно для успеха на поле боя.

"По мере того, как эта агрессия развивалась, развивалась и наша помощь Украине, чтобы убедиться, что у нее есть все необходимое, чтобы противостоять агрессии", - сказал Блинкен в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

"Если вы посмотрите на траекторию от "Стингеров" к "Джавелинам" и HIMARs, к боевым машинам "Брэдли" и ракетным батареям "Пэтриот", вы увидите, что мы постоянно поставляем то, что нужно Украине, и мы делаем это таким образом, чтобы убедиться, что это отвечает тому, что происходит на поле боя", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что предоставление американской поддержки США началось за несколько месяцев до начала агрессии, когда в Вашингтоне увидели, что над Украиной "сгущаются грозовые тучи".

Госсекретарь США похвалил Великобританию за готовность поставить танки Украине.

"Мы приветствуем обязательство премьер-министра на выходных направить в Украину танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы - элементы, которые будут продолжать усиливать и дополнять то, что предоставили Соединенные Штаты", - сказал Блинкен.

"Мы должны помнить, что никогда на нашей памяти Россия не была более изолированной, а Атлантический альянс более сплоченным. Если Путин рассчитывал, что мир устанет от Украины и потеряет волю сопротивляться его амбициям, то это было еще одним колоссальным заблуждением с его стороны", - заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Великобритании.

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