В аннексированной ДНР объявили о захвате Соледара. Это уже третье заявление об "освобождении" города за неделю

Штаб территориальной обороны аннексированной ДНР сообщил, что российские войска захватили город Соледар в Донецкой области. Это уже третье подобное сообщение за последние семь дней.

Первой о "полном освобождении" Соледара сообщила пресс-служба основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина 11 января. Накануне Пригожин заявил, что в штурме города участвовали исключительно бойцы ЧВК.

13 января Минобороны РФ заявило, что город был взят "разнородной группировкой российских войск" вечером 12 января. Позднее ведомство подтвердило, что непосредственный штурм Соледара осуществлялся силами ЧВК Вагнера.

Украинские официальные лица отступление из города пока не подтверждают. В частности, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона 16 января заявил, что украинские военные держат оборону в Соледаре и на подступах к городу.

В ежедневной сводке Генштаба ВСУ за 17 января говорится, что за минувшие сутки украинские военные успешно отразили атаки россиян в 20 населенных пунктах, одним из которых называется Соледар.

Соледар — небольшой город в Бахмутском районе Донецкой области, за который идут ожесточенные бои. Его потеря может осложнить для украинских войск оборону гораздо более крупного Бахмута, который россияне штурмуют уже несколько месяцев.

13 января американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре написал, что российские войска, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины Соледара, тем самым взяв под контроль если не весь город, то большую его часть. При этом эксперты ISW отметили, что вероятный захват Соледара не является оперативно важным развитием ситуации и вряд ли предвещает окружение Бахмута российскими войсками в ближайшее время.

В тот же день телеканал CNN со ссылкой на своих корреспондентов, находящихся в четырех километрах от Соледара, сообщил, что украинские войска уходят из города.

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