СМИ: российским депутатам и чиновникам в регионах неофициально запретили покидать страну

Чиновникам и депутатам в нескольких российских регионах запретили ездить за границу после нескольких скандалов, пишет газета "Коммерсант". Поскольку официального запрета местные власти наложить не могут, формально они просто "настоятельно рекомендуют" подчиненным оставаться в России.

В дни новогодних праздников скандал вызвало сначала видео отдыха депутата Курской облдумы Максима Васильева в Мексике, а затем - фото из Дубая члена фракции "Единой России" в вологодском заксобрании Дениса Долженко. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак гневно отреагировал на эти кадры, и в случае с Васильевым даже упомянул "кувалду Вагнера", отсылая к предполагаемому жестокому убийству заключенного Евгения Нужина.

Среди регионов, в которых депутатам и чиновникам негласно, но настоятельно рекомендуют из страны не выезжать, Тамбовская и Свердловская области, Марий Эл, Чувашия, Северная Осетия и другие, пишет "Коммерсант".

В Ульяновской области губернатор Алексей Русских еще 11 января подписал распоряжение "Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО". Согласно этому документу, всем лицам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам власти, до особого распоряжения "рекомендовано воздержаться" от зарубежных поездок во время отпусков.

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