Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в "Твиттере" призвал организаторов соблюдать условия нейтрального флага.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF