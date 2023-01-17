В Москве появился стихийный мемориал жертвам удара в Днепре

В Москве на Украинском бульваре, у памятника Лесе Украинке появился стихийный мемориал в память о жертвах российского ракетного удара в Днепре 14 января. К памятнику приносят цветы и игрушки, у подножия поставили фотографию этого разрушенного девятиэтажного дома. Об этом сообщает корреспондент The Insider.

Снимки стихийного мемориала появились в телеграм-каналах независимых российских СМИ.



Удар по Днепру был нанесён 14 января во время массированной российской ракетной атаки, в ходе которой по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов. Погибли 40 человек, в том числе двое детей. Не менее 75 человек, включая 15 детей, пострадали. Судьба ещё около 30 жителей дома пока не известна.

Разбор завалов продолжается до тех пор, пока не будут найдены тела всех погибших. В городе объявлен трёхдневный траур.

По данным Воздушных сил Украины, по дому попала ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика. Полностью разрушив более 200 квартир.

Минобороны России заявило, что ракетный удар 14 января был нанесён "по системе военного управления Украины".

Российские власти после случаев гибели людей вследствие ракетных ударов всегда утверждают, что якобы "не наносят ударов по жилым домам".

Памятник Лесе Украинке был открыт в Москве в 2006 году на Украинском бульваре недалеко от Киевского вокзала.

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