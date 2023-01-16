Как пишет express.co.uk, при составлении рейтинга учитывалась структура языка, количество разговорных языков, акцентов и диалектов в каждой стране, а также средняя стоимость языковых курсов для иностранцев.

В итоге Румыния, где более 90% населения говорят на румынском языке, вышла на первое место как страна с наименьшим количеством акцентов и диалектов. При этом средняя стоимость урока румынского языка в стране составляет около 15 долларов США – это третья по дешевизне стоимость среди проанализированных стран.

Самые удобные страны Европы для изучения языка

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1. Румыния

2. Ирландия

3. Португалия

4. Сербия

5. Польша

6. Люксембург

7. Бельгия

8. Австрия

9. Словакия

10. Соединенное Королевство

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