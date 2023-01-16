На Сицилии арестован Маттео Денаро, глава "Коза ностры". Его не могли поймать 30 лет

Денаро был задержан утром в частной клинике в столице Сицилии Палермо. Предполагается, что именно он стоит во главе знаменитой итальянской мафии "Коза ностра".

В Италии арестован Маттео Мессина Денаро, один из самых влиятельных боссов сицилианской мафии, который 30 лет находился в розыске.

По сообщениям итальянской прессы, карабинеры арестовали и увезли его в неизвестном направлении. Во время ареста были задействовавны около 100 военных.

Маттео Денаро был заочно осужден за несколько убийств. В частности, за убийство в 1992 году прокуроров Джиованни Фальконе и Паоло Борселлино, занимавшихся расследованием преступлений мафии, взрывы бомб в Милане, Флоренции и Риме, а также за похищение и убийство в результате пыток 11-летнего сына бывшего члена мафии, который выступил в качестве свидетеля гособвинения.

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