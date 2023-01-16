Зеленский: Зло всегда помнит тех, кто боялся его или пытался с ним договориться

Голос Америки

После нанесенного в субботу российского ракетного удара по жилому дому в городе Днепр президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судьба более чем 30 жителей города в данный момент остается неизвестной, однако десятки людей спасены из-под завалов, в том числе шестеро детей.

Зеленский подчеркнул, что спасательная операция будет проводиться до тех пор, пока есть хоть малейший шанс спасти человеческие жизни. "В течение всего дня я получал сообщения из Днепра. Там продолжается разбор завалов, – сказал президент Украины. – Задействованы все необходимые службы". "В настоящее время в списке погибших числятся 30 человек, в том числе один ребенок, девочка. Ей было 15 лет. Есть сообщения, что двое детей потеряли своих родителей. Мои соболезнования всем, кто потерял своих близких", – продолжал Зеленский. Статьи по теме: Разбор завалов, 35 погибших, поиски оставшихся под завалами. Что известно об ударе по многоэтажке в Днепре Президент Литвы после новой бомбежки в Украине: все тираны окажутся на скамье подсудимых "Я хотел бы обратиться ко всем тем, кто в России или из России, кто и сейчас не сказал ни слова в осуждение этого террора, хотя прекрасно все видит и знает. Ваше трусливое молчание, ваша попытка "переждать" происходящее закончится тем, что однажды те же террористы придут за вами. Зло чрезвычайно чувствительно к трусости. Зло всегда помнит тех, кто боялся его или пытался с ним договориться. Когда они попытаются схватить вас, защищать вас будет некому", – сказал украинский президент. ВВС Украины заявили, что жилой дом был поражен российской ракетой Х-22. Мэр Днепра Борис Филатов сказал агентству Reuters, что шансы спасти людей сейчас минимальны, и что число погибших будет исчисляться десятками. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!