За 11 месяцев войны, пишут аналитики ISW, Россия не достигла своих оперативных целей: им не удалось захватить Киев, Луганскую и Донецкую области, удержать Харьковскую область или Херсон, а ракетные обстрелы, направленные на энергетическую инфраструктуру, не деморализовали украинское общество.

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Российский президент Владимир Путин не отказался от своих максималистских целей, поэтому сейчас, по мнению аналитиков, он меняет подходы ведения войны.

Российская армия может попытаться провести крупное наступление в районе Луганской области, не исключают аналитики.

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