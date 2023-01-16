Британия официально заявила, что поставит Украине танки "Челленджер"

Великобритания уже в ближайшие недели поставит Украине 14 тяжёлых танков "Челленджер-2". Об этом говорится в заявлении британского правительства. Британия, таким образом, станет первой страной, которая поставит Украине танки западного производства.

О предстоящей поставке объявлено на фоне дискуссий среди союзников по НАТО о поставке Украине другого типа танков - германских "Леопард-2". О готовности отправить их Киеву для противодействия российскому вторжению заявили Польша и ещё ряд стран. Германия пока официально не дала на это необходимого согласия. Ряд комментаторов рассматривают решение Лондона как шаг, направленный в том числе на то, чтобы подтолкнуть Берлин к более решительным действиям.

Ранее Франция, Германия и США объявили о поставке Украине бронетехники – также впервые за всё время войны. Речь идёт о БМП и разведывательных машинах.

Как говорится в заявлении британского правительства, премьер Риши Сунак принял решение увеличить дипломатическую и военную поддержку Украины, чтобы "ещё более отбросить Россию и обеспечить прочный мир". По мнению британского премьера, сейчас для этого подходящее время, поскольку российские войска "испытывают трудности со снабжением и упадком боевого духа".

Также в заявлении отмечается, что помимо танков Британия поставит Украине около 30 самозарядных гаубиц AS90. Официальное заявление будет сделано в Палате общин в понедельник 16 января.

Накануне состоялся телефонный разговор Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил после разговора Зеленский, он поблагодарил британского премьера за решения, "которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнёров". Подробностей этих решений он не привёл.

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