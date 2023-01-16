Разбор завалов, 35 погибших, поиски оставшихся под завалами. Что известно об ударе по многоэтажке в Днепре

Днем 14 января во время очередного массированного обстрела Россией Украины одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре, полностью обрушив один из его сегментов. По последним данным, на месте взрыва найдены тела 35 погибших, в том числе двух детей. Разбор завалов и поиски выживших продолжаются, существуют опасения, что число жертв может еще возрасти.

Всю ночь на месте взрыва продолжались спасательные работы. 39 человек спасли из-под завалов, в том числе шестерых детей. Ранения получили 75 человека, из них 14 детей.

"Уже почти 40 часов идет спасательно-поисковая операция в Днепре. Ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших. В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей", - написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко в "Телеграме" в понедельник утром.

Полиция и спасатели продолжают поиски пропавших без вести - это по меньшей мере 35 человек, добавил глава администрации.

Удар произошел в выходной день, когда многие жители были дома.

В результате взрыва ракеты Х-22 с боевой частью весом около тонны, была полностью разрушена целая секция многоквартирного жилого дома. По информации военных экспертов, подобные ракеты предназначены для уничтожения крупных надводных целей в открытом море и при использовании по наземным объектам обладают чрезвычайно низкой точностью, но при этом огромной разрушающей силой.



Российское министерство обороны утверждает, что 14 января был нанесен ракетный удар "по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики".

"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - говорится в официальном сообщении министерства обороны.

Российский президент Владимир Путин в воскресенье одобрительно отозвался о ходе вторжения в Украину и выразил надежду на то, что российские военные еще неоднократно порадуют результатами своей работы.

"Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", - заявил Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам заместителя главы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, российская ракета полностью разрушила один подъезд - 72 квартиры, где, согласно информации по прописке, проживало до 200 человек, среди которых около 50 детей. Всего в 16-подъездном доме около 1700 жителей.

Днiпро. Рятувальні роботи тривають

Відео: ДСНС України pic.twitter.com/qwWBd7JfZI — Midalunga🇺🇦 (@midalunga) January 14, 2023



"В городе Днепре разрушен жилой дом. Все его этажи со второго по девятый упали от взрыва российской ракеты. Удалось спасти десятки людей - раненых и травмированных. Им оказывается помощь. Среди них дети, самой маленькой девочке три года. И это сейчас. К сожалению, список погибших растет с каждым часом... Мои соболезнования родным и близким", - заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

О попадании по дому стало известно в начале вечера субботы. Россия к этому уже несколько часов вела очередной обстрел территории Украины. Целями этих обстрелов, как ранее заявляли российские власти, являются объекты украинской энергетической инфраструктуры.

"Трагедия. Выехал на место, - заявил мэр Днепра Борис Филатов. - Всю ночь будем разбирать завалы".

Дівчині на наших фото — 23 роки. У вересні вона втратила коханого на війні. Сьогодні вона втратила дім. Зараз її батьки перебувають під завалами, їх доля невідома.

Фото: Арсен Дзодзаєв/hromadske pic.twitter.com/PerhevU7ca

— hromadske (@HromadskeUA) January 14, 2023



Выжившие подавали спасателям сигналы фонариками. Ночью удалось спасти 23-летнюю девушку, которая была среди обломков и сама смогла спуститься вниз, ее родители при этом оставались под завалами.

Спасенная девушка по имени Анастасия сейчас находится в больнице.

"Меня накрыло дверью в постели, часть кухни в комнате, ванной, кухни, коридора и кладовки нет, там пропасть и я вижу остальную часть подъезда, чужого подъезда. Он уберег, я почти цела, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги", - написала она на своей странице в Instagram.



Лишь несколько месяцев назад Анастасия потеряла своего любимого человека, который сражался на фронте.

"Весь дом без электричества, газа, без окон. Фактически нужно обеспечить жильем более 1000 человек", - заявил Тимошенко из офиса президента.



Ракета Х-22



Представитель украинских ВВС Юрий Игнат через несколько часов после попадания ракеты в многоэтажный дом заявил, что это была российская ракета X-22, выпущенная бомбардировщиком Ту-22М3.

"Ракета с боевой частью 950 килограммов, которую называют "убийцей авианосцев", предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди..." - сказал он в телеэфире.

Россия уже применяла X-22 при обстрелах Украины. "Такая ракета попала несколько месяцев назад по торговому центру в Кременчуге", - сообщил Игнат.

Вооруженные силы Украины не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты Х-22, заявил позже командующий украинских ВВС Николай Олещук.

"14 января 2023 года с пяти дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря. Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 часов 30 минут 14 января 2023 года, попала в многоэтажку", - говорится в заявлении Олещука.

"Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22, нет, - добавил он. - В вооруженных силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна не сбитая средствами противовоздушной обороны".

Воздушные силы таким образом опровергли заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что ракета над Днепром якобы была сбита силами ПВО, комментирует "Громадське".

Х-22 "Буря" (по классификации НАТО - AS-4 Kitchen - "Кухня") - это сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Первая ее модификация поступила на вооружение советской армии еще в 1968 году.

Эту ракету называют "убийцей авианосцев", так как изначально она разрабатывалась для поражения именно этих целей. Однако у Х-22 множество модификаций, и какая именно была применена, в ВСУ не уточнили.

В Днепре объявлен трехдневный траур по погибшим.

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