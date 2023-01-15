В Непале в результате авиакатастрофы погибли 72 человека

В Непале разбился пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, совершавший рейс Катманду - Покхара. На борту находились 72 человека, все они погибли. Среди пассажиров было четверо россиян.

В Неапале разбился пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, совершавший рейс Катманду - Покхара. Лайнер упал перед заходом на посадку в аэропорту Покхары. На борту находилось 68 пассажиров и четверо членов экипажа. По последним данным, все они погибли.

Посольство РФ в Непале сообщило, что на борту самолета находились четверо граждан России. Всего, по данным непальских властей, этим рейсом летели 15 иностранцев, в том числе пятеро из Индии, двое - из Южной Кореи, а также по одному пассажиру из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции. На борту находились также 53 непальца.

На месте крушения самолета ведутся поисково-спасательные работы. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание Кабмина по поводу катастрофы.

В сентябре 2022 года в горах Непала разбился пассажирский самолет DHC-6-300 Twin Otter авиакомпании Tara Air, при этом погибло не менее 20 человек.

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