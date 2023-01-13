У Байдена уже второй раз нашлись секретные документы в неположенном месте

В помещении, которым Джо Байден пользовался в период между своим вице-президентством и президентством, нашли еще одну партию документов с грифом "совершенно секретно", которых по правилам там быть не должно.

Несколько дней назад стало известно, что еще в ноябре прошлого года юристы нынешнего президента США обнаружили около десятка секретных документов в запертом шкафу в Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден в Вашингтоне.

Сообщается, что среди них были доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании.

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Адвокат Джо Байдена заявил во вторник, что документы относятся к периоду 2009-2017 годов, когда тот был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

Что находится во второй стопке документов, пока неизвестно, как неизвестно и то, где и когда она была обнаружена, что послужило толчком к поиску и почему она не была обнаружена вместе с первой в ноябре.

Первые несколько документов нашлись, когда юристы перебирали бумаги в офисе перед их вывозом — Центр дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден готовился освободить это помещение.

Оценкой нарушения правил обращения с секретными документами занимаются ФБР и министерство юстиции США.

По закону, вся документация Белого дома, а тем более секретные материалы, должны передаваться в Национальный архив США по истечении срока полномочий текущей администрации.

Республиканцы ликуют



Для Белого дома, который недавно клеймил предшественника Байдена Дональда Трампа по на первый взгляд схожему поводу, сложившаяся ситуация неприятна с политической точки зрения.

В августе прошлого года ФБР изъяло в поместье экс-президента Трампа во Флориде более 10 тысяч правительственных документов, подлежавших сдаче в Национальный архив, в том числе больше 300 документов различной категории ограниченного доступа, 18 из них — максимальной секретности. Трамп несколько месяцев уклонялся от предложений сдать эти бумаги добровольно.

С тех пор Трамп является фигурантом расследования на основании Закона о шпионаже.

"Как кто-то может быть настолько безответственным?" — прокомментировал тогда Джо Байден скандал вокруг своего предшественника.

Сейчас окружение Трампа злорадствует и призывает ФБР поискать еще в многочисленных частных домах президента.

Байден и его семья — в центре расследования



Белый дом пока никак не комментирует сообщения о второй найденной партии документов.

В отношении первой пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер в ходе ежедневного брифинга для прессы в среду сказала лишь, что дело находится на рассмотрении минюста, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Сам Байден заявил во вторник, что удивлен обнаружением файлов и сотрудничает с комиссией министерства юстиции, осуществляющей проверку.

Политологи отмечают, что новое республиканское большинство в Палате представителей максимально осложнит Байдену выход из этой ситуации.

"Теперь, когда у демократов больше нет однопартийного правления в Вашингтоне, наступает время надзора и подотчетности", — заявил накануне новый председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер.

Комитет готовится начать собственные расследования в отношении президента и его семьи и потребует от Белого дома предоставить все документы, имеющие отношение к обнаруженным у Байдена совершенно секретным файлам.

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