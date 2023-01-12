Раненых российских военных возвращают на фронт, не долечивая

В России раненых военнослужащих возвращают в зону боевых действий без решения военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом сообщает издание "Агентство". По оценке юристов и правозащитников, это противоречит закону.

Как сообщила во вторник РИА "Новости" член президентского Совета по правам человека, глава организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, врачи двух клиник из Москвы и Донецка попросили ее разобраться, почему получивших ранения военнослужащих вместо реабилитации и долечивания отправляют на фронт.

Секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова утверждает, что таких случаев "недопустимо много". В России, по её словам, после начала войны против Украины в феврале 2022 года фактически разрушена система присвоения категорий годности к службе. Вместо этого сложилась практика, когда людей с серьезными ранениями весь год отправляют обратно в зону военной операции без решения военно-врачебной комиссии, рассказала Мельникова "Агентству".

В разговоре с изданием Мельникова привела в пример несколько случаев, когда военнослужащих отправляли обратно на фронт после тяжёлых ранений лёгких или с осколками, которые не были извлечены.

В Союзе комитетов солдатских матерей заявляют о существовании документа, которым военные руководствуются при отправке раненых на фронт. По данным Мельниковой, в нём в отношении призванных на военную службу по мобилизации применяется "офицерская" графа. "Там все к службе годны", — сказала она. Независимо подтвердить существование этого документа "Агентству" не удалось.

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко сказал изданию, что если военнослужащего после лечения в госпитале вместо ВВК отправляют сразу на фронт, то "надо требовать направления в пункт постоянной дислокации. Отказываться на этом основании ехать в зону боевых действий, писать рапорт".

По мнению правозащитников, нежелание военных отправлять раненых на освидетельствование может говорить о том, что власти хотят сэкономить на выплатах военнослужащим. По закону военнослужащие, получившие военную травму, могут претендовать на несколько выплат - единовременную, ежемесячные и страховую, заявил "Агентству" член международной правозащитной группы "Агора" адвокат Никифор Иванов.

Согласно подписанному в марте указу президента Владимира Путина, получившим в ходе "спецоперации" ранения, увечья, травмы и контузии, установлена единовременная выплата в размере трёх миллионов рублей. Кроме того, Путин обещал ежемесячную компенсацию в случае инвалидности.

Российская армия не раскрывает потери в войне с Украиной. Пентагон в ноябре заявил, что, по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой из сторон.

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