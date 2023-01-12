Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. Чем он прославился

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов скончался в среду в Уфе, сообщил нынешний глава республики Радий Хабиров, у которого с Рахимовым были непростые отношения. Рахимов - один из ветеранов российской политики, в свое время вступивший в противостояние с Москвой. Чем он запомнился?

"Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России. Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович", - написал Хабиров в своем телеграм-канале накануне вечером.

В декабре глава Башкирии говорил, что первый президент республики "немного болеет". Рахимову было 88 лет.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Софья Самохина о времени "Бабая" в Башкирии:

"Рахимов был политическим тяжеловесом, который вместе с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым активно боролся за суверенитет национальных республик, руководствуясь знаменитой формулой Бориса Ельцина "Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить". Ельцин произносил ее в 1990 году дважды - в Казани и в Уфе.

Спустя пару лет, вскоре после принятия Конституции России, Башкирия приняла республиканскую конституцию. Она определяла субъект федерации как суверенную республику. Из особого положения Башкирии вытекал и особый статус Муртазы Рахимова.

Рахимов, или "Бабай", как называли его в республике, руководил Башкирией 16 лет. Его популярность - особенно в сельской части региона - уравновешивалась обвинениями в коррупции ближайших членов его семьи.

На всех выборах, в которых Рахимов участвовал в качестве кандидата, он набирал высокий процент голосов - около 70%. Правда, например, в 2003 году накануне очередных выборов президента Башкирии в типографии при администрации президента республики нашли фальшивые бюллетени для голосования (для их последующего вброса в день выборов). Скандал был настолько громким, что дошел до федерального центра.

Оппозиционные кандидаты утверждали, что заказчиком тиража фальшивых бюллетеней был тогдашний глава администрации президента Башкирии Радий Хабиров.

Спустя всего пять лет Хабиров превратится из верного и ближайшего соратника Рахимова в его оппонента. По одной из версий, конфликт между ними спровоцировал сын Муртазы Рахимова Урал, бывший гендиректор компании "Башнефть" (с 2006-го по 2009 год). По другой - чрезмерные амбиции Хабирова стать преемником первого президента Башкирии.

Итогом этого конфликта стало бегство Хабирова из Уфы в Москву. В итоге оно обернулось повышением: Хабирова отправили работать в управление внутренней политики администрации президента России - курировать парламент.

Отставка "Бабая" случилась через два года после этого конфликта. Должность президента Рахимов покидал не без боя. Но, в отличие от Шаймиева, федеральный центр даже не позволил ему выбрать себе преемника - главой Башкирии стал Рустэм Хамитов. А через восемь лет его сменил Радий Хабиров.

С уходом Рахимова в отставку фактически закончилась борьба Башкирии за свой суверенитет. При Хабирове, который возглавляет республику с 2019 года, башкирская власть встроена в федеральную вертикаль сильнее, чем когда-либо до этого.

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