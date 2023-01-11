"Соледар в угрожающей ситуации". Что изменилось на фронте в Украине

Положение украинских войск, обороняющих крупный опорный пункт Донецкой области - город Бахмут и его окрестности, в последние дни заметно ухудшилось. Российские части, основную ударную силу которых составляют наемники из "ЧВК Вагнера", продавили линию обороны ВСУ к югу и северу от Соледара, прикрывающего Бахмут с северо-востока. Теперь и Соледар, и сам Бахмут находятся в полуокружении.

Замглавы минобороны Украины Анна Маляр заявила вечером 9 января, что силы "ЧВК Вагнера" начали мощный штурм Соледара. В настоящий момент перестрелки идут в центре города и в районе солевых шахт.

Наибольшую опасность для ВСУ, обороняющих Соледар, представляет не столько сам штурм - у них достаточно сил, чтобы вести оборонительные бои в многоэтажной застройке, - сколько удар с юга, между Бахмутом и Соледаром, занятие российскими подразделениями села Подгородное и выход к поселку Красная Гора. Этот прорыв лишает украинские части в Соледаре возможности отхода к Бахмуту и ставит под угрозу их снабжение по трассе из Северска.

"Соледар в угрожающей ситуации. Враг вышел на позицию, с которой может вести огонь по основной трассе поставки на Соледар. На самый путь русские выйти не могут. Это не полное окружение, но нормальная поставка по трассе невозможна, это критично для обороны. Но возможности для исправления ситуации есть", - передает с места событий украинский военкор, главред издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов."У нас в этом районе сосредоточены значительные силы, войска есть, есть много людей. Есть техника. Трудная обстановка всем понятна. Нужны действия, которые исправят эту обстановку", - пишет он.

Во второй половине понедельника на Бахмутском направлении начались еще более ожесточенные бои, российские войска почти полностью уничтожили Соледар, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "Самая горячая точка - это именно Соледар, инфраструктуры которого фактически не осталось. Все необходимые меры от перегруппировки до добавления дополнительных сил уже приняты. Дополнительно при необходимости будут прибавляться силы", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник заявил, что украинские войска в Соледаре "выиграли дополнительное время и дополнительные силы". По его словам, "вся земля под Соледаром в трупах оккупантов", а в городе почти не осталось целых стен.

Заявления украинских властей выглядят как подготовка к сдаче Соледара. Весной и летом прошлого года аналогичные сообщения о полном уничтожении городской или поселковой инфраструктуры обычно предваряли решение украинского командования об отступлении.

Чем важен Соледар



Соледар - небольшой (около 10 тысяч населения, согласно данным на февраль 2022 года) город в 10 километрах к северо-востоку от Бахмута. Там расположено градообразующее госпредприятие "Артемсоль", крупнейшая в Восточной и Центральной Европе компания по производству поваренной соли. Завод прекратил работу еще весной, что вызвало дефицит соли в Украине.

Агентство Рейтер сообщало со ссылкой на представителя Белого дома, что стремление захватить Бахмут и Соледар связано со стремлением главы "ЧВК Вагнера" бизнесмена Евгения Пригожина взять под контроль соляные и гипсовые месторождения в Донецкой области. Из почти 50 тысяч бойцов ЧВК, которые воюют в Украине, более 4 тысяч убиты и 10 тысяч ранены, утверждал собеседник агентства.

Соледар сейчас называют ключом к Бахмуту, хотя эта фраза, возможно, не более чем штамп. Его возможная потеря означает ослабление левого фланга украинской обороны Бахмута и открывает российским войскам пути для наступления с севера, что повышает шансы на удачное завершение операции по взятию города. Но не гарантирует успех.

Украинские войска в Бахмуте по-прежнему могут получать снабжение как минимум по двум дорогам с запада, со стороны села Красное и города Часов Яр, а штурмовать городскую застройку с севера никак не легче, чем с любой другой стороны.

Соледар, как и Бахмут, важны для Москвы прежде всего с точки зрения репутации. С начала военной кампании в Украине и до середины лета российская армия захватила десятки украинских городов, а потом только теряла их один за другим.

Военный аналитик, глава аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка полагает, что успех российских сил в районе Соледара можно объяснить "бесчисленными штурмовыми атаками, при которых не считаются с потерями".

В его отчете говорилось, что российские войска в Соледаре и Бахмуте в основном атакуют силами пехоты при поддержке артиллерией, бронетехника практически не задействована.

Если Соледар будет оставлен, как это отразится на положении ВСУ в Бахмуте?

Интенсивность российских атак на Бахмут может повыситься, если Соледар падет, уверен Конрад Музыка.

Не прекращаются и попытки продвижения россиян к югу от Бахмута.

"Штурмы как были, так и есть. Масса всё лезет, пытается через Клещиевку выйти на трассу на Константиновку. Но все [наши] подразделения там нормально держат оборону", - рассказывает боец ВСУ. "Если бы было побольше БК (боекомплекта - Би-би-си), мы бы их всех перебили", - уверяет он.

По оценке украинского военного обозревателя Константина Машовца из группы "Информационное сопротивление", российская армия сосредоточила на Бахмутском направлении 31-32 батальонно-тактических группы.

"Конечно, почти половина из них имеют хронический недокомплект личного состава, а уровень их боеспособности, скажем так, в известной степени вызывает вопросы, - пишет эксперт. - В районе Клещиевки продолжаются жесткие и упорные бои, противник явно пытается любой ценой прорваться сразу на двух участках - собственно через Клещиевку, а также между ней и каналом "Северский Донец - Донбасс".

По информации британской военной разведки, тактическое продвижение вагнеровцев направлено на то, чтобы окружить, а потом и захватить Бахмут, нарушив украинские линии коммуникаций.

Британцы отмечают, что часть боев идет у входов в 200-километровые неиспользуемые тоннели соляных шахт, проходящие под районом, чем обеспокоены обе стороны, поскольку тоннели могут использоваться для прохода в тыл.

Российским войскам вряд ли удастся в ближайшее время окружить Бахмут, так как ВСУ держат стабильную оборону в глубине и контролируют пути поставок, считает британская разведка.

Что необычно?



Американское издание New York Times обратило внимание на изменение риторики президента Украины Владимира Зеленского: если во время боев за Северодонецк и Лисичанск он сомневался, стоит ли оборона этих городов больших жертв, то в случае с Бахмутом оборона этого города стала для Украины символом национальной борьбы с оккупантами.

По словам аналитиков, тактическая ценность Бахмута вызывает большие сомнения, но теперь эта битва - самая продолжительная за все время войны - имеет большое стратегическое значение для обеих сторон, пишет NYT.

Эксперты издания считают, что тактика командования ВСУ во время боев за Лисичанск и Северодонецк была правильной: российская армия выдохлась, что позволило Киеву провести успешные операции в Харьковской и Херсонской областях. Сейчас украинскому командованию приходится подстраиваться под новые реалии, предлагаемые противником, а именно - под российские массы живой силы, идущие в лобовые атаки.

Главный вопрос - сыграют ли бои в Бахмуте ту же роль, что и бои за Лисичанск и Северодонецк, подчеркивают аналитики NYT.

Обращает на себя внимание и риторика главы "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина, известного своей постоянной критикой действий российских кадровых военных.

В отличие от российских пропагандистов и официальных источников российского минобороны, Пригожин не только избегает уничижительных эпитетов и формулировок по отношению к противнику, но и выражает к нему подчеркнутое уважение.

"Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности", - ответил он в своем телеграм-канале на вопрос о якобы массовом бегстве ВСУ из Соледара.

По мнению американского Института изучения войны (ISW), Пригожин использует сообщения об успехах "ЧВК Вагнера" в Соледаре для укрепления репутации его формирования как единственной эффективной российской боевой силы.

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