Вспышка ковида в Китае: заразилось 90% жителей крупной провинции Хэнань

Китай, власти которого были вынуждены отказаться от политики "нулевого ковида" на фоне протестов, столкнулся с беспрецедентным числом новых случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, в провинции Хэнань, третьей по численности в Китае, сейчас инфицированы почти 90% населения.

Как сообщили на пресс-конференции журналистам местные чиновники, число заболевших в Хэнане составляет около 88,5 млн человек, причем подавляющее большинство из них заразились в последние недели. Правда, пик заболеваемости, который пришелся на 19 декабря, судя по всему преодолен, и наплыв больных в клиниках провинции постепенно спадает.

Цифры, названные местными чиновниками, резко отличаются от статистики, публикуемой центральными властями. Так, по официальным данным центра, после отмены политики "нулевого ковида" в стране с населением около 1,4 млрд человек заражено лишь 120 тысяч, а скончалось от коронавируса всего 30 человек.

Впрочем, власти Китая стали достаточно узко трактовать понятие "смерть от ковида", поэтому в официальную статистику теперь могут не попадать многие пациенты, умершие на фоне коронавируса. Кроме того, было прекращено обязательное массовое тестирование на ковид, и государственные данные уже не отражают истинной эпидемиологической картины и масштабов новой вспышки.

Не добавляют ясности и сообщения местных и провинциальных властей, которые явно идут в разрез с официальной статистикой центра.

Например, власти одного из крупнейший портовых городов Китая, Циндао, накануне Рождества сообщали, что число заразившихся растет на полмиллиона в день, однако эти цифры очень быстро были удалены.

Спрос на паксловид



При этом чиновники министерства здравоохранения Китая говорят, что не станут включать антиковидное лекарство паксловид компании Pfizer в базовые медицинские страховки из-за его высокой стоимости. Спрос на это лекарство, которое до 31 марта еще будет предоставляться по медицинской страховке, резко увеличился после того, как в декабре в стране был зарегистрирован резкий рост новых заражений коронавирусом.

Сама компания Pfizer в своем заявлении отметила, что продолжит сотрудничать с китайскими властями и соответствующими акционерами для "обеспечения адекватных поставок" этого лекарства в Китай.

В воскресенье власти Китая также отменили обязательный карантин для всех пребывающих в страну из-за рубежа и открыли границу с Гонконгом. По официальным данным уже в субботу, накануне снятия ограничений, масштаб внутренних перевозок достиг 34,7 млн человек — это на треть больше, чем в тот же период прошлого года.

Ожидается, что ситуация с распространением коронавируса в Китае заметно ухудшится в конце месяца, когда вся страна будет справлять Лунный Новый год, и миллионы людей из городов отправятся навестить своих пожилых родственников в деревнях. В этот период, по расчетам, будет совершено свыше двух миллиардов индивидуальных поездок.

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