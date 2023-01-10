Генерал Лапин, которого ругали Кадыров и Пригожин, возглавил штаб сухопутных войск

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником главного штаба сухопутных войск, утверждают СМИ. Официально о назначении Лапина на новую должность не сообщалось. Сторонники войны против Украины обвиняли его в военных ошибках.

О назначении Лапина во вторник сообщило издание РБК со ссылкой на источник в минобороны России. Никаких подробностей назначения РБК не приводит.

Издание Ura.Ru в свою очередь сообщило, что, по его информации, Лапин назначен начальником штаба сухопутных войск ВС РФ с 9 января.

ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству, пишет, что назначение Лапина состоялось еще в конце 2022 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о назначении Лапина главного штаба сухопутных войск: "Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было".

Кто такой генерал Лапин

Лапин был командующим Центральным военным округом России, а во время вторжения в Украину стал командовать группой "Центр". 4 июля президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России - за "мужество и героизм". Российские власти не уточняли, чем именно отличился генерал-полковник на войне против Украины.

В конце марта телеканал минобороны "Звезда" показал сюжет о том, как "прямо на передовой" происходит награждение военных, "проявивших мужество и героизм" в Черниговской области (армия России в это время отступала с черниговского и киевского направлений).

Как выяснила Русская служба Би-би-си, на этом видео генерал Лапин награждает, среди прочих, собственного сына-танкиста, который руководил неудачным наступлением на украинские Сумы и Чернигов.

Осенью фамилия Лапина перестала фигурировать в военных сводках - тогда на первый план вышел командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. А Лапин попал под огонь критики со стороны главных сторонников войны - Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.

Именно на Лапина глава Чечни, основатель ЧВК "Вагнер" и некоторые провоенные блогеры возлагали ответственность за неудачи российской армии на фронте, в частности за отступление от города Лимана в Донецкой области.

Кадыров называл генерала "бездарем" и обвинял в том, что тот не обеспечил необходимыми средствами военных в боях за Лиман, а сам тем временем "отсиживался" в Луганске. Глава Чечни призывал разжаловать генерала до рядового, лишить наград и отправить на передовую "смывать кровью свой позор".

Провоенные блогеры также обвиняли Лапина с в поражениях российской армии под Изюмом и Балаклеей и отступлении из Харьковской области, которое было названо минобороны "перегруппировкой".

Лапин пробыл командующим группировкой "Центр" до конца октября, после чего российские СМИ сообщили о его уходе. В ноябре было официально объявлено, что на посту командующего войсками Центрального военного округа его сменил генерал-майор Александр Линьков.

59-летний Лапин командовал Центральным военным округом (ЦВО) с 2017 года, а с октября 2018 года по январь 2019-го руководил группировкой российских войск в Сирии. Звание генерал-полковника Лапину было присвоено в 2019 году.

У возвращения Лапина есть важный политический подтекст, считает политолог Аббас Галлямов.

"Путин демонстративно проигнорировал мнение несистемных игроков вроде Пригожина с Кадыровым и занял сторону официоза, - пишет он в своем телеграм-канале. - Осенью все было наоборот. Видимо, тогда он сильно разочаровался в армии и возлагал большие надежды на пригожинцев. Теперь он убедился, что и армия оказалась не так плоха, и [Пригожин] совсем не так хорош".

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