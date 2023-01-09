В ОБСЕ заявили о резком росте торговли людьми с начала войны

Преступные банды заманивают нуждающихся в помощи жертв фальшивыми обещаниями в интернете и перехватывают прямо на границе, указала глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид в интервью Die Welt.

После начала полномасштабной войны в Украине зафиксирован резкий рост торговли людьми, сообщила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид. Пострадавшие заманиваются в интернете с помощью фальшивых обещаний, становятся жертвами насилия в частном жилье в принимающих странах или перехватываются торговцами людьми прямо на границе, заявила она в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в понедельник, 9 января.

"Часто в это дело вовлечена организованная преступность. Эти бесцеремонные преступники встречают людей, которым нужна помощь, которым приходится зарабатывать деньги, которые не говорят на языке новой страны и зачастую имеют психологические травмы в результате войны", — пояснила руководитель организации. По словам Шмид, с начала войны на 600% увеличилось число онлайн-запросов на сексуальные услуги и порнографические изображения украинских женщин и детей. Возросло и число случаев торговли беременными женщинами, отметила она.

В целом, по оценкам ОБСЕ, во всем мире жертвами торговли людьми становятся 25-27 млн людей, при этом лишь 10 тысяч случаев попадают в поле зрения правоохранительных органов и менее одного процента жертв могут быть идентифицированы. Это свидетельствует о том, что занимающиеся торговлей людьми преступники в большинстве случаев остаются безнаказанными, добавила глава ОБСЕ. Между тем ежегодная прибыль от торговли людьми, по ее словам, за последние 15 лет возросла в пять раз до 150 млрд долларов (140,5 млрд евро).

В ОБСЕ входят 57 стран, в которых проживают 1,3 млрд человек. С 2022 года Россия блокирует бюджет организации.

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