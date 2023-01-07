Израиль вводит санкции против Палестинской автономии

Недовольство нового правительства Израиля вызвала принятая по инициативе палестинцев резолюция Генассамблеи ООН. Она призывает Международный суд расследовать израильскую оккупацию палестинских территорий.

Новое ультраправое правительство Израиля объявило о введении санкций против Палестинской национальной автономии. Данный шаг является реакцией на "решение Палестинской автономии вести политическую и правовую войну против государства Израиль", - заявил Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вечером в пятницу, 6 января, в связи с принятием на прошлой неделе по инициативе палестинцев резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом к Международному суду расследовать израильскую оккупацию палестинских территорий.

Санкции, одобренные на первом заседании кабинета безопасности Израиля, в числе прочего, предусматривают отказ от перечисления Палестинской автономии 37 млн евро и использование этих средств для выплаты компенсаций семьям жертв палестинских нападений.

Палестинская администрация, комментируя решение о санкциях, подчеркнула, что эти меры "не заставят наш народ отказаться от продолжения борьбы за политические, дипломатические и правовые меры, призванные обеспечить защиту нашему народу и положить конец безнаказанности Израиля". Правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС осудило "штрафные меры", принятые Израилем, и призвало палестинские власти не поддаваться нажиму израильского правительства.

Резолюция Генассамблеи ООН

31 декабря Генеральная ассамблея ООН по инициативе палестинцев приняла резолюцию с призывом к Международному суду дать правовую оценку "продолжающемуся нарушению права палестинского народа на самоопределение" и, в частности, мерам Израиля, направленным "на изменение демографического состава, характера и статуса Иерусалима".

Документ также призывает Израиль прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных территориях. Принятая Генассамблеей ООН резолюция, однако, не имеет юридически обязывающей силы.

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